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Vlhová vynechá Gurgl aj zámorie, sústredí sa na tréning
V Gurgli je v sobotu na programe slalom, o týždeň neskôr sa v americkom Killingtone koná obrák aj slalom a 5. a 6. decembra sa v kanadskom Mont Tremblante uskutočnia dve súťaže v obrovskom slalome.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nezúčastní na sobotňajších pretekoch Svetového pohára v rakúskom stredisku Gurgl a nepocestuje ani do zámoria, kde seriál pokračuje podujatiami v Killingtone a Mont Tremblante. Uviedla to v piatkovom stanovisku s tým, že sa chce sústrediť na tréning a budovanie svalovej hmoty.
V Gurgli je v sobotu na programe slalom, o týždeň neskôr sa v americkom Killingtone koná obrák aj slalom a 5. a 6. decembra sa v kanadskom Mont Tremblante uskutočnia dve súťaže v obrovskom slalome.
„Na základe analýz môjho pretekového vystúpenia vo Svetovom pohári v Levi, následných tréningových dní a aktuálnych kondičných schopností nevyhnutných pre ďalší rozvoj mojej lyžiarskej výkonnosti a ochrany zdravia, sme sa s mojím tímom rozhodli obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich obidvoch hlavných disciplínach. Vynechám zajtrajšie preteky v Gurgl a následnú cestu do Killingtonu a Mont Tremblant,“ uviedla olympijská víťazka v slalome v stanovisku.
Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej. Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome. Minulý víkend štartovala aj vo fínskom Levi, kde obsadila vo svojom prvom slalome po návrate do SP 16. miesto.
„Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém, potrebujem však zásadne zlepšiť svoje silové parametre, ktoré po ťažkých takmer troch rokoch obnovujem z hlbokého mínusu. Budem naďalej tvrdo pracovať a verím, že sa opäť čoskoro uvidíme,“ dodala.
V Gurgli je v sobotu na programe slalom, o týždeň neskôr sa v americkom Killingtone koná obrák aj slalom a 5. a 6. decembra sa v kanadskom Mont Tremblante uskutočnia dve súťaže v obrovskom slalome.
„Na základe analýz môjho pretekového vystúpenia vo Svetovom pohári v Levi, následných tréningových dní a aktuálnych kondičných schopností nevyhnutných pre ďalší rozvoj mojej lyžiarskej výkonnosti a ochrany zdravia, sme sa s mojím tímom rozhodli obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich obidvoch hlavných disciplínach. Vynechám zajtrajšie preteky v Gurgl a následnú cestu do Killingtonu a Mont Tremblant,“ uviedla olympijská víťazka v slalome v stanovisku.
Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej. Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome. Minulý víkend štartovala aj vo fínskom Levi, kde obsadila vo svojom prvom slalome po návrate do SP 16. miesto.
„Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém, potrebujem však zásadne zlepšiť svoje silové parametre, ktoré po ťažkých takmer troch rokoch obnovujem z hlbokého mínusu. Budem naďalej tvrdo pracovať a verím, že sa opäť čoskoro uvidíme,“ dodala.