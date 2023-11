Vlhová vypadla v druhom slalome v Levi, vyhrala Shiffrinová

výsledky nedeľného slalomu SP žien v Levi:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:51,68 min., 2. Leona Popovičová (Chor.) +0,18 s, 3. Lena Dürrová (Nem.) +0,30, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +0,66, 5. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,23, 6. Alison Nullmeyerová (Kan.) +1,24, 7. Laurence St. Germainová (Kan.) +1,32, 8. Wendy Holdenerová (Švaj.) a Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,41, 10. Zrinka Ljutičová (Chor.) +1,45

celkové poradie SP (po tretej zo 45 súťaží): 1. Shiffrinová 190 b., 2. Petra VLHOVÁ (SR) 160, 3. Hectorová 145, 4. Dürrová 140, 5. Popovičová 106, 6. Liensbergerová a Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 100

poradie v slalome (2 z 11): 1. Shiffrinová 150, 2. Dürrová 140, 3. Popovičová 106, 4. VLHOVÁ 100, 5. Hectorová 95, 6. Liensbergerová 92

Levi 12. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila druhý slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi suverénne viedla po 1. kole, v druhom však vypadla, keď dostala špicar. Nedeľnú súťaž vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si pripísala 89. víťazstvo v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Druhá skončila Chorvátka Leona Popovičová, ktorá zaostala za víťazkou o 18 stotín a druhýkrát v kariére vystúpila na pódium. Tretie miesto obsadila Nemka Lena Dürrová (+0,30).Vlhová vyhrala počas dvoch dní v Levi tri zo štyroch slalomových kôl, no v tom štvrtom na ceste za druhým víťazstvom ju postretlo smoliarske vypadnutie. To znamenalo triumf Shiffrinovej, ktorá slávila rekordné siedme víťazstvo v tomto fínskom stredisku, keď sa na čele historickej štatistiky odpútala práve od slovenskej konkurentky (6).Dvadsaťosemročná Američanka sa dostala na čelo celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny.uviedla pre televíziu FIS Shiffrinová po svojom 54. slalomovom prvenstve.Vlhová zvíťazila v sobotnom prvom slalome v Levi a formu potvrdila aj o deň neskôr v 1. kole, ktoré sa išlo za ideálneho slnečného počasia. S číslom šesť nádejne odštartovala, od prvých bránok sa dostala do správneho tempa a bez zaváhania zvládla aj kombináciu, kde sa menil rytmus. Postrážila si prechod do strminy, v ktorej našla čistú a rýchlu líniu a na treťom medzičase mala náskok 91 stotín na Shiffrinovú. V cieli mala nakoniec k dobru 0,76 s a dostala sa jasne do vedenia.povedala Vlhová po 1. kole pre JOJ Šport.Shiffrinová, ktorá štartovala s dvojkou, predviedla dynamickú jazdu, obhajkyňa veľkého i malého glóbusu nasadzovala čisté oblúky, ale oproti Vlhovej prešla strmšiu časť pomalšie. Priebežne tretia bola po 1. kole Švédka Sara Hectorová (+0,84), do jednej sekundy sa zmestila aj štvrtá Dürrová (+0,94).V druhom kole, už aj s umelým osvetlením, zaútočila z priebežnej piatej pozície Popovičová, ktorá nadelila dovtedy vedúcej Nórke Mine Fürst Holtmannovej vyše sekundu a vydarenou jazdou poskočila až na pódium. Chorvátka nasadila latku vysoko, Dürrová i Hectorová sa zaradili až za ňu. Prekonala ju až Shiffrinová, ktorá síce nešla úplne presvedčivo, ale stále dostatočne rýchlo. V záverečnej rovine zabrala a dostala sa do vedenia. Vlhová sa od úvodu pustila naplno, zvýšila svoj náskok až na vyše sekundu, no v treťom sektore na červenej bránke chytila špicar a preteky smoliarsky nedokončila.uviedol tréner Vlhovej Mauro Pini.V celkovom poradí SP klesla slovenská reprezentantka na druhú priečku, za Shiffrinovou zaostáva o 30 bodov. V klasifikácii disciplíny je štvrtá, okrem americkej rivalky sa cez ňu dostali aj Dürrová a Popovičová. Ženský súťažný kalendár pokračuje o týždeň dvomi zjazdmi v stredisku Zermatt/Cervinia (18. a 19. novembra).