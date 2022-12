Vlhová vypadla v super-G v St. Moritzi, triumf Shiffrinovej

St. Moritz 18. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila ani svoju druhú rýchlostnú disciplínu v tejto sezóne. V nedeľnom super-G Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi vypadla tesne pred cieľom, keď po chybe minula predposlednú bránku. Tretí triumf v sezóne slávila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si tak upevnila vedenie v celkovom poradí.



Shiffrinová dosiahla 77. víťazstvo v kariére, z toho piate v super-G. V nedeľu jej najlepšie vyšiel technický úsek v strednej časti a po prejazde cieľom viedla o viac ako pol sekundy. V tejto disciplíne naposledy triumfovala ešte v januári 2020 v bulharskom Bansku. Druhá napokon skončila Talianka Elena Curtoniová, ktorá za víťazkou zaostala o 12 stotín. Dostala sa na čelo celkovej klasifikácie super-G, z ktorého zosadila Švajčiarku Corinne Suterovú a momentálne má na ňu štvorbodový náskok. V St. Moritzi Suterovej nevyšiel práve technický úsek. "Vedela som, že dnes to budú technické preteky a dôležité bude načasovanie. Myslím si, že mi to vyšlo," uviedla Talianka vo vysielaní televízie Eurosport. Pódium doplnila Romane Miradoliová z Francúzska (+0,40).



Vlhová vypadla v druhej rýchlostnej disciplíne v tejto sezóne. V sobotu nedokončila vo švajčiarskom stredisku zjazd. V nedeľnom super-G vyšla v závere z ideálnej línie, na predposlednú bránku tak bola príliš široká a už sa do nej nezmestila. Na záverečnom medzičase strácala na Shiffrinovú 2,14 sekundy.