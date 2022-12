Vlhová nedokončila zjazd, Goggiová vyhrala aj so zlomenými prstami

výsledky sobotného zjazdu SP žien v St. Moritzi:



1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:28,85 min.,

2. Ilka Štuhecová (Slovin.) +0,43 s,

3. Kira Weidleová (Nem.) +0,52,

4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,61,

5. Cornelia Hütterová +0,75,

6. Nina Ortliebová +0,81,

7. Mirjam Puchnerová (všetky Rak.) +1,04,

8. Elena Curtoniová (Tal.) +1,16,

9. Joana Hählenová +1,29,

10. Jasmine Fluryová (obe Švaj.) +1,32, ...,

Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila



celkové poradie SP (po 11 z 39 súťaží):

1. Shiffrinová 475 bodov,

2. Goggiová 425,

3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 366,

4. VLHOVÁ 340,

5. Corinne Suterová (Švaj.) 318,

6. Sara Hectorová (Švéd.) 247



poradie v zjazde (4 z 9):

1. Goggiová 380,

2. Suterová 218,

3. Štuhecová 192,

4. Curtoniová 186,

5. Ortliebová 178,

6. Puchnerová 145

St. Moritz 17. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila svoju prvú rýchlostnú disciplínu sezóny. V sobotnom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi vypadla krátko pred tretím medzičasom. Svoj tretí triumf v sezóne slávila Talianka Sofia Goggiová, ktorá dokázala vyhrať aj so zlomenými dvomi prstami. Druhá Slovinka Ilka Štuhecová za ňou zaostala o 43 stotín sekundy, tretie miesto obsadila Nemka Kira Weidleová (+0,52).Vlhová vynechala prvé tri tohtosezónne zjazdy i jednu super-G. V piatok sa v prvom zjazde v St. Moritzi nepredstavila, keďže v nepriaznivom počasí nechcela zbytočne riskovať. O deň neskôr sa však poveternostné podmienky výrazne zlepšili, zjazdovku Corviglia zalialo slnko a slovenská reprezentantka sa postavila na štart. S číslom 32 nezačala zle a na druhom medzičase mala prijateľný odstup 0,48 s. Potom však po jednom zo skokov zaletela ďaleko mimo líniu a už sa nezmestila do ďalšej bránky. V sobotu tak nebola klasifikovaná.Líderka disciplíny Goggiová si v piatkovom zjazde, v ktorom skončila na druhom mieste, zlomila pri náraze do bránky ukazovák a prostredník na ľavej ruke. Ešte večer absolvovala v Miláne operáciu, pri ktorej jej spevnili zlomené kostičky kovovou doštičkou a skrutkami, a na druhý deň sa so zabandážovanou rukou postavila na štart. Olympijská šampiónka z Pjongčangu 2018 napriek hendikepu predviedla svoju typickú riskantnú jazdu, zvolila odvážnu líniu a do cieľa prišla s vyše polsekundovým náskokom na dovtedy vedúcu Weidleovú. Jej čas dokázala atakovať už len Štuhecová, ktorá bola hore v zelených číslach, no v strednej časti dvakrát vyšla mimo stopu a napokon sa zaradila na druhú pozíciu. Preteky mala dobre rozbehnutú aj Shiffrinová, v tiahlych zákrutách i spodnej kĺzavej časti však stratila a skončila tesne za pódiom. Američanka sa udržala na čele celkovej klasifikácie SP, pred Goggiovou má náskok 50 bodov. Vlhová stráca na Shiffrinovú 135 bodov.Tridsaťročná Goggiová dosiahla jubilejný dvadsiaty triumf v kariére, z toho 15. v zjazde. Upevnila si pozíciu na čele priebežného poradia disciplíny. Jej krajanka a víťazka piatkového prvého zjazdu v St. Moritzi Elena Curtoniová sa nevyhla viacerým chybám a skončila na ôsmom mieste (+1,16). V nedeľu zakončí program v St. Moritzi super-G (11.30).povedala pre ORF Goggiová, ktorá si upevnila pozíciu na čele priebežného poradia disciplíny. Jej krajanka a víťazka prvého zjazdu v St. Moritzi Elena Curtoniová sa nevyhla viacerým chybám a skončila na ôsmom mieste (+1,16). V nedeľu zakončí program v St. Moritzi super-G (11.30).