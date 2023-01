Vlhová zaujala copmi i skvelým 2. kolom: Teší ma, že to vyšlo

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Petra Vlhová si na sobotný obrovský slalom Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore pripravila nový imidž. Po prvý raz vyrazila na trať s copíkmi, v cieli sa s nimi a celým tímom mohla odfotiť s trofejou za 3. miesto. Slovenská lyžiarka dosiahla siedme pódiové umiestnenie v tejto sezóne.



Dvadsaťsedemročná Vlhová zaostala o 40 stotín sekundy za Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá získala premiérové víťazstvo v SP v kariére. "Ja som už v Semmeringu videla, že išla veľmi dobre. Je to možno prekvapujúce, ale ukazovalo sa už predtým, že jazdí rýchlo. Želám jej, nech si to užije, uvidíme čo bude zajtra," uviedla Slovenka po pretekoch.



Druhá skončila Talianka Marta Bassinová (+0,37), ktorá zvýšila svoj náskok v priebežnej klasifikácii disciplíny, Vlhová je celkovo druhá. V obráku bola predtým druhá v Semmeringu a tretia v Sestriere. Po dojazde do cieľa v 2. kole mala Slovenka náskok 93 stotín, po nej ešte išlo päť pretekárok. Vďaka skvelej jazde však tušila, že by jej to malo stačiť na pódium. "Verila som, že z toho bude pódium. Ak človek príde s takým náskokom, je veľká pravdepodobnosť, že to dá. Takže som sa veľmi potešila, keď som videla ten náskok. Ja som spokojná, každé pódium sa ráta a tento rok je to nesmierne vyrovnané. Veľmi sa teším, že to dnes opäť vyšlo."



Vysmiata lyžiarka si pri rozhovore zakryla nový účes kapucňou, copíky však ukázala svetu už počas prvého kola. "Tie mi včera urobila Ivanka, moja fyzioterapeutka. Mala som to aj minulý rok, ale nikdy nie na pretekoch. Chcela som to teraz takto. Asi si ich dnes rozpustím a uvidíme, či si ich opäť dám zajtra," prezradila Vlhová.



Trať v Podkoreni bola výborne pripravená, v noci v slovinskom stredisku mrzlo, počas pretekov ukazoval teplomer 5 stupňov Celzia. Po teplom dvojdní v Záhrebe bola Vlhová s podmienkami oveľa spokojnejšia: "Je to oveľa lepšie ako v Záhrebe, ale aj tu je to bieda so snehom. Nemáme ani tu možnosť rozjazdiť sa, ale je to aspoň ako tak. Ale som šťastná, že môžeme aspoň pretekať."







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/