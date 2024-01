Vlhová zvládla rozbitú trať a vyhrala, Pini: Dnes bola perfektná

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala v Kranjskej Gore a triumfovala tak v treťom slalome za sebou v tomto stredisku. Na nedeľňajšom podujatí svetového pohára alpských lyžiarok predstihla Nemku Lena Dürrovú a prekvapenie pretekov AJ Hurtovú z USA. Tá držala dlho prvú priečku pred mnohými poprednými lyžiarkami, ktoré sa trápili s rozbitou traťou. Najlepšie si rozložila sily práve Vlhová a získala tretí triumf v sezóne.



Hurtová osadila v prvom kole šestnáste miesto po štarte s číslom 38. Polepšila si tak o trinásť pozícii, pričom jej favorizovanejšie súperky strácali najmä v záverečnom úseku trate. Ako prvá si dokázala udržať náskok Dürrová a ešte lepšie si rozložila sily práve slovenská lyžiarka. Vlhová dosiahla napriek náročnej trati siedmy najlepší výkon druhého kola a najviac času ušetrila v úvodnej časti. "Povedal som jej, že nemôže len zísť dole, ísť rýchlo a vyhrať. Musí si vytvoriť plán a stratégiu, vedieť, kde a ako riskovať a kde to treba kontrolovať. Dnes bola perfektná," povedal tréner Mauro Pini. Samotná lyžiarka priznala, že musela zvoliť iný prístup ako bežne.



"Tým, že je trať rozbitá, spravia sa tam koľajnice a menší tobogán. Musím v tom ísť a čo najviac využívať odozvu tohto povrchu. Nemôžem teda jazdiť tak priamo a musím sa prispôsobiť podmienkam. Mauro mi povedal, že to bude veľký boj od prvej bránky až do cieľa," opísala Vlhová svoju jazdu. Víťazstvo navyše znamená výraznú zmenu v celkovom hodnotení slalomu, keďže líderka Mikaela Shiffrinová vypadla po špicare v prvom kole. V tejto fáze slalomu naposledy skončila pred vyše siedmimi rokmi a jej náskok pred Vlhovou sa skresal zo 105 na päť bodov.



"Včera som povedal, že je dôležité vrátiť sa do hry čo najskôr po Lienzi. Presne o tomto som hovoril. Každý deň sa niečo učíme, nielen v tréningu, ale aj v pretekoch. Naše nastavenie je zostať vždy na pozitívnej vlne a zobrať si zo všetkého niečo dobré. To sme urobili včera a dnes nám to vyšlo," povedal Pini ku zmene v celkovom hodnotení. Ohľadom posunu na čelo bol však zdržanlivejší. "Je to náš cieľ, pracujeme na tom. Tieto dva dni ste videli, že počasie môže narobiť problémy. Zostávame skromní, sústredení a pripravení," povedal švajčiarsky tréner pre TASR.



Dvadsaťosemročná Slovenka dosiahla tretie víťazstvo v sezóne a 31. v kariére. Prekonala tak zápis Chorvátky Janicy Kosteličovej (30) a v historickom poradí poskočila na 11. miesto, keď sa vyrovnala Švajčiarke Erike Hessovej. Zároveň má na konte viac triumfov ako v celej minulej sezóne. "Minuloročná Petra a tohtoročná je úplne iná. Ľudia vidia, že som iná a veľmi sa teším, že sa cítim dobre. Robíme svoju prácu, mám okolo seba úžasných ľudí. Budeme v tomto pokračovať a uvidíme, čo sa stane," povedala Vlhová o súčasnej forme.



Spolu s trénerom ocenili aj veľký počet slovenských fanúšikov. "Počas jazdy ich nepočujem, no je úžasné, že sem prišli a vytvorili mi domáce podmienky. Aj preto sa asi ešte viac teším, že som tu zvíťazila," povedala. Jej tréner porovnal atmosféru so Švajčiarskom: "Niečo podobné som videl už vo Švajčiarsku, je to niečo neuveriteľné. Slovenskí fanúšikovia nám dávajú veľmi veľa energie."