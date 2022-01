Vlhovej fandila pri svahu aj Rehák Štefečeková: Peťa je famózna

Schladming 12. januára (TASR) - Napriek prísnym opatreniam v Rakúsku nechýbali v utorňajšom slalome Svetového pohára v Schladmingu ani diváci zo Slovenska. Pri ceste za oplotením ich bolo zhruba tridsať, na terase hotela pod svahom boli ďalší. Medzi nimi aj olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková.



Slovenská reprezentantka v trape už v decembri na vyhlásení ankety Športovec roka pre TASR prezradila, že by chcela ísť povzbudiť Petru Vlhovú do Flachau na nočný slalom. Podujatie však organizátori presunuli do Schlamingu, no ani táto komplikácia neodradila slovenskú strelkyňu od výjazdu do Rakúska. "My sme tu partia. Ja som to neorganizovala, ale keď zrušili Flachau, tak sme čakali. Podarilo sa nám získať nové ubytovanie, za rezerváciu vo Flachau nám navyše vrátili peniaze, čo bolo super. Povedali sme si, že obe strediská sú od seba len kúsok, tak sme sa rozhodli, že ideme," uviedla Rehák Štefečeková.



Slovenská trapistka obsadila v ankete o najlepšieho športovca za rok 2021 druhé miesto, predstihla ju práve Vlhová. "Tento rok mala Peťa famózny, mám k nej obrovský obdiv. Príde mi uvoľnenejšia ako vlani, takže verím, že jej to vyjde aj na olympiáde. Pre mňa to bol obrovský zážitok pozerať naživo takéto preteky. Pozerala som raz na trať, raz na veľkoplošnú obrazovku. Som nesmierne rada, že som to mohla zažiť a vychutnať si to."



Vlhová o účasti svojej kolegyne v rakúskom stredisku netušila, redaktor TASR jej to prezradil po pretekoch. "Ja sa veľmi teším, že prišla. Osobne sa nepoznáme, ale ja sledujem všetkých športovcov na Slovensku. To, že sa mi darí, neznamená, že nemám prehľad o ostatných. Všetko sledujem pozorne a som fanúšik viacerých slovenských športovcov," povedala Vlhová.



Držiteľka svetového rekordu v trape neprišla do Schladmingu len na preteky, sama si vyskúšala aj tamojší svah: "Lyže sme si zobrali, aj keď sme štyri baby. Ja to mám ako oddych od chalanov. Lyžovali sme v pondelok a lyžovali sme aj v utorok pred odchodom."



Rehák Štefečeková dokonca fandila Vlhovej v čiapke, ktorú má na pretekoch aj slovenská lyžiarka: "Bol to pre mňa zážitok a bolo mi ľúto akurát to, že sme nemohli fandiť na tribúne. Ale môžeme byť na terase hotela a som vďačná aj za to. Bolo to pre mňa úplne po prvý raz, čo som mohla v zahraničí pozerať tieto preteky. Škoda len tých divákov, lebo toto je šport o divákoch. To my strelci nemôžeme povedať."



Na tému divákov reagovala strelkyňa ešte raz. A to v súvislosti s uvoľnením opatrení na Slovensku, ktoré opäť povolia divákov na slovenských športoviskách: "Tu v Rakúsku nám kontrolovali potvrdenie o vakcinácii, na tvárach sme museli mať rúška, čašníci nás vždy upozornili, ak sme ich nemali. Pokiaľ sa dodržujú pravidlá, tak sa dá všetko. Ja si myslím, že keby mali diváci u nás povinnosť preukázať sa hoci aj antigénovým testom, tak by to podstúpili. Pozerať hokej v televízii a počuť hráčov ako po sebe pokrikujú, tak to je fakt smutné."