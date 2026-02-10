< sekcia Šport
Vlhovej hviezda nepohasla, rozhovor s ňou chceli všetci
Rozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo pod zjazdovkou Olimpia delle Tofane prebehol medailový ceremoniál.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Návraty Petry Vlhovej do súťažného kolotoča nezarezonoval len v slovenských médiách, ale aj v tých svetových. Napriek tomu, že slovenská lyžiarka nedokončila utorkovú tímovú kombináciu na ZOH v Cortine d'Ampezzo, záujem o rozhovor s ňou bol po pretekoch rovnaký, ak nie väčší, ako s medailistkami.
Rozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo pod zjazdovkou Olimpia delle Tofane prebehol medailový ceremoniál. Postupne prešla od popredných svetových televízií, cez celú mixzónu a absolvovala množstvo zastávok. Každý chcel mať vyjadrenie olympijskej šampiónky v slalome z Pekingu 2022. Nečudo, veď účasť v súťaži, ktorá mala premiéru pod piatimi kruhmi, oznámila len dva dni pred jej štartom a vrátila sa po vyše dvoch rokoch pauzy zavinenej vážnym zranením kolena. „Myslím si, že je to normálne. Dva roky som tu nebola, dva roky som bola mimo a predsa, mám za sebou nejaké výsledky. Takže ten záujem je obrovský. Už som z toho aj trošku unavená, ale aj o tom je ten šport,“ povedala, no stále uvoľnená a s úsmevom na tvári.
Rovnako nadšene ju privítala aj zjazdárska rodina, súperky, tréneri a množstvo ďalších v zákulisí olympijského lyžovania. „Naozaj ma privítali pekne, všetci boli takí šťastní. Bolo to veľmi pekné, takže už to mám za sebou a môžeme pokračovať ďalej,“ povedala.
Vlhová uviedla, že prvý štart bol pre ňu veľmi emotívny, no po ňom sa môže lepšie sústrediť na slalom, ktorý je na programe 18. februára: „Aj preto som sa potešila, že je táto tímová kombinácia. Mohla som si ten štart odkrútiť teraz a na slalom ísť viac v pohode. Že to prvotné 'WOW' bolo tu a potom to bude trošku pokojnejšie.“
Pred kombináciou sa snažila upokojiť aj svoju kolegyňu Katarínu Šrobovú, ktorá nastúpila v úvodnom zjazde a zároveň premiérovo na zimnej olympiáde. „Katka to zvládla super. Pre mňa bolo dôležité, aby sa cítila v pohode, aby nemala zo mňa stres, pretože viem, čo sa okolo mňa deje. Keď som si predstavila, že by som bola v jej koži... prvýkrát na olympiáde v takom veku a príde nejaká Vlhová, ktorá už má niečo za sebou a ešte po tom zranení. Tie tlaky, že musí prísť do cieľa, aby ja som mohla štartovať. Snažila som jej vysvetliť, že čokoľvek sa stane, čo sa týka mňa, nech je úplne v pohode,“ povedala.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
Prečítajte si aj: Vlhová po návrate na svahy: Začala som, to je dôležité
Rozhovory svetovým médiám rozdávala ešte dlho po tom, čo pod zjazdovkou Olimpia delle Tofane prebehol medailový ceremoniál. Postupne prešla od popredných svetových televízií, cez celú mixzónu a absolvovala množstvo zastávok. Každý chcel mať vyjadrenie olympijskej šampiónky v slalome z Pekingu 2022. Nečudo, veď účasť v súťaži, ktorá mala premiéru pod piatimi kruhmi, oznámila len dva dni pred jej štartom a vrátila sa po vyše dvoch rokoch pauzy zavinenej vážnym zranením kolena. „Myslím si, že je to normálne. Dva roky som tu nebola, dva roky som bola mimo a predsa, mám za sebou nejaké výsledky. Takže ten záujem je obrovský. Už som z toho aj trošku unavená, ale aj o tom je ten šport,“ povedala, no stále uvoľnená a s úsmevom na tvári.
Rovnako nadšene ju privítala aj zjazdárska rodina, súperky, tréneri a množstvo ďalších v zákulisí olympijského lyžovania. „Naozaj ma privítali pekne, všetci boli takí šťastní. Bolo to veľmi pekné, takže už to mám za sebou a môžeme pokračovať ďalej,“ povedala.
Vlhová uviedla, že prvý štart bol pre ňu veľmi emotívny, no po ňom sa môže lepšie sústrediť na slalom, ktorý je na programe 18. februára: „Aj preto som sa potešila, že je táto tímová kombinácia. Mohla som si ten štart odkrútiť teraz a na slalom ísť viac v pohode. Že to prvotné 'WOW' bolo tu a potom to bude trošku pokojnejšie.“
Pred kombináciou sa snažila upokojiť aj svoju kolegyňu Katarínu Šrobovú, ktorá nastúpila v úvodnom zjazde a zároveň premiérovo na zimnej olympiáde. „Katka to zvládla super. Pre mňa bolo dôležité, aby sa cítila v pohode, aby nemala zo mňa stres, pretože viem, čo sa okolo mňa deje. Keď som si predstavila, že by som bola v jej koži... prvýkrát na olympiáde v takom veku a príde nejaká Vlhová, ktorá už má niečo za sebou a ešte po tom zranení. Tie tlaky, že musí prísť do cieľa, aby ja som mohla štartovať. Snažila som jej vysvetliť, že čokoľvek sa stane, čo sa týka mňa, nech je úplne v pohode,“ povedala.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/