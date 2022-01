Vlhovej nesadli podmienky: Nepodala som optimálny výkon

Kranjska Gora 8. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nepodala v sobotnom obrovskom slalome v Kranjskej Gore optimálny výkon. Ako priznala, bojovala s neľahkými podmienkami a s nimi sa napokon najlepšie vyrovnala víťazka Sara Hectorová zo Švédska. V nedeľu je na programe slalom, v ktorom zatiaľ Vlhová v tejto sezóne dominuje a chce v ňom podať lepší výkon ako v "obráku".



Vlhová zaostala v slovinskom stredisku o 2,55 sekundy za suverénnou víťazkou, druhá skončila Francúzka Tessa Worleyová (+0,96) a tretia bola Talianka Marta Bassinová (+1,32). "Ťažko sa to hodnotí, dnes mi to vôbec nevyšlo. Je z toho 15. miesto, ale zajtra je nový deň a už som to hodila za hlavu. Chcem sa už sústrediť na slalom," uviedla Vlhová.



Na otázku redaktora TASR, ako jej jazdu skomplikovali podmienky, slovenská lyžiarka odpovedala: "Na to sa nechcem vyhovárať. Podmienky mala každá rovnaké. Viditeľnosť tu nie je dobrá, ale v druhom kole to bolo lepšie. Ale nepodala som svoj najlepší výkon, takto to je."



Spokojná s výsledkom nemohla byť ani líderka SP Mikaela Shiffrinová, ktorá skončila siedma, či Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá obsadila desiate miesto. "Bolo to ťažké, v prvom kole mala prvá pätnástka úplne inú trať ako ďalšie. Takže bolo to ťažšie a ten, kto sa s tým vyrovnal najlepšie, ten vyhral," povedala Vlhová.



Ihneď po pretekoch sa slovenská reprezentantka vybrala opäť na trať, aby mohla absolvovať niekoľko tréningových jázd na nedeľný slalom. "Ja som tu aj včera lyžovala, ale predvčerom som mala voľno, lebo boli zlé podmienky." Prvé kolo slalomu bude stavať Vlhovej tréner Mauro Pini. "Trochu sme to spolu konzultovali, ale inak to nechávam na ňom. Vie, čo mi sedí."



Preteky v Kranjskej Gore boli náhradou za zrušené podujatie v Maribore, nasledujúci slalom sa pôjde v Schladmingu. Ani v tomto stredisku sa pôvodne ísť nemalo, Rakúšania však museli nájsť náhradu za zrušené preteky vo Flachau. Slovenská lyžiarka uviedla, že ju to z koncentrácie nevyhodilo: "Ja to neriešim, lebo to aj tak nezmením, takže na to ani nechcem myslieť. V Schladmingu budem pretekať po prvý raz, nechám sa prekvapiť."