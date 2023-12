Vlhovej nesadli podmienky: V polovici trate som chcela zastaviť

Lienz 28. decembra (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej nevyšiel podľa predstáv štvrtkový obrovský slalom Svetového pohára. V rakúskom Lienzi jej nesadli podmienky a ako uviedla v cieli po 2. kole, necítila sa dobre už pred pretekmi. Náročná trať robila problémy viacerým favoritkám, najlepšie ju zvládla víťazka Mikaela Shiffrinová.



V rakúskom stredisku bolo počas prvého kola chladné počasie, v druhom bolo oveľa teplejšie. Vlhovú prekvapila predpoludním najmä podložka: "Sneh bol veľmi šmykľavý a mala som pocit, akoby som nemala svoje lyže a do toho ako keby boli tupé. Nerobili to, na čo som zvyknutá. Od prvého oblúka som sa trápila a v polovici trate som chcela zastaviť. Bolo to niečo hrozné. Už som s tým nedokázala nič robiť. Aj keby som išla prvé kolo ešte raz, tak by som dopadla rovnako. Nedokážem jazdiť na takomto šmykľavom ľade, tak to jednoducho je, trápila som sa."



Pre pretekmi absolvovali lyžiarky voľnú jazdu, išli však len po jednej strane trate mimo brán. Vlhovej sa sneh pozdával, na prehliadke však videla, že v strede bol už zľadovatelý. "Ukázalo sa, čo som cítila na prehliadke. Mala som zmiešané pocity a mala som iný pocit, ako v jazde na voľno. A keď mi zahlásili, že vypadla predjazdkyňa a hneď aj Marta Bassinová, tak som nemala dobrý pocit. Aj Brignoneová sa trápila. Keď som si spojila môj pocit a to, čo sa dialo, tak som vedela, čo je vo veci. Poznám sa, viem ako jazdím na takýchto podmienkach a bol to taký boj o prežitie. Nie je príjemné prísť do cieľa a vidieť sa na 18. priečke," dodala Vlhová.



Naposledy sa 28-ročná Slovenka ocitla mimo prvú pätnástku po 1. kole v Söldene v roku 2018, taktiež v "obráku" vtedy figurovala na 19. mieste. "Zopakujem, bola som z toho prekvapená, lebo pred prvým kolom nás pustili na trať a to bolo super. Ale tým, že to včera solili, tak sa postupne vytvoril v strede klzký ľad. Hrana sa nedokáže dobre zaryť a lyže si robia, čo chcú. Niekto sa s tým popasuje lepšie, niekto horšie, ja som dnes bola v tej druhej skupine."



V druhom kole však zajazdila štvrtý najrýchlejší čas a po predchádzajúcom nezdare napokon skončila siedma. "Musela som prijať to, čo je. Robila som maximum, ale v takejto situácii to je už rozhodnuté. Robila som si aj z toho žarty, čo mi zostávalo? Ísť na trať druhého kola ako osemnásta je pre mňa niečo nové, ale každý si tým prejde. Bola som po prvom kole veľmi nahnevaná, cítila som bezmocnosť. Ak by to bola moja chyba, tak OK, ale toto bolo také, že som bola bezmocná a nevedela som, čo mám robiť. Musela som sa po prvom kole upokojiť."



Pred pretekmi sa Vlhová cítila dobre a verí, že v piatkovom slalome si napraví chuť: "Na slalom sa teším, i keď som trochu unavená. Ale verím, že sa dobre vyspím a že sa budem cítiť dobre. Ja sa cítim dobre aj v ´obráku´, aj som sem išla s tým, že chcem zvíťaziť, mám istotu, ale nie vždy to vyjde."







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/