Vlhovej nevyšiel slalom v Lienzi, Pini: Petra nemá dobré dni

Lienz 29. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si v druhom kole piatkového slalomu Svetového pohára v Lienzi vylepšila umiestnenie z prvého kola o päť pozícií, no v cieli bola veľmi sklamaná. Konečné piate miesto s mankom 3,24 sekundy na víťazku Mikaelu Shiffrinovú pripísal tréner Mauro Pini tomu, že jeho zverenka nemá momentálne dobré dni.



Dvadsaťosemročná Slovenka bola po prvom kole desiata a napriek tomu, že svoje postavenie vylepšila, neskrývala veľké sklamanie. Po dojazde do cieľa nezaujala ani miesto v kresle pre vedúcu pretekárku a odišla do stanu, kde zotrvala až do konca súťaže. "Tu v Lienzi to pre nás boli veľmi ťažké dni. Myslím si, že všetci videli, že Petra nebola schopná podávať výkony na úrovni, aké dokáže. Jej telo nereagovalo dobre už po obrovskom slalome, potom však áno. V deň slalomu však znovu nie a bolo pre nás nemožné dostať sa na top úroveň. Niektoré dni sú aj takéto, musíme to akceptovať. Vieme, že Petra bežne lyžuje na oveľa vyššej úrovni, než predviedla v slalome. Určite sa z tohto dostaneme a pripravíme sa na ďalšie preteky," uviedol Pini po piatkovom slalome.



V rakúskom stredisku podala slovenská lyžiarka slabší výkon v prvých kolách, bolo tomu tak aj vo štvrtkovom obrovskom slalome. "V takomto stave je ťažké ísť do pretekov a prepnúť telo na top úroveň. Keď už však išla do pretekov, tak sa snažila ísť čo najlepšie. Problém bol však v tele, nebolo to ani o technike, ani o materiáli či niečom inom. To sa stáva a to aj počas súťažných dní. Neviem, ako to povedať. Niektoré dni v mesiaci je to takto a musíme to prijať. Nemohla nájsť správny pocit. Ešte pred dvomi dňami v tréningoch doslova lietala dole kopcom. Ako som už povedal, sú dni, ktoré sú takéto a bez odpovedí. Takisto nepotrebujeme hľadať odpovede, aby sme nejaké dali. Je to takto a musíme sa pozerať dopredu na to, čo nás čaká," dodal Vlhovej tréner.



Najbližšie čakajú slovenskú lyžiarku preteky v Kranjskej Gore, v Slovinsku sú 6. a 7. januára na programe slalom a obrovský slalom. "Petra bude regenerovať a potom sa budeme pripravovať na slalom a obrovský slalom v Kranjskej Gore. Ak všetko pôjde dobre, tak pôjdeme na pár dní trénovať do Jasnej, aby sme získali výhodu z toho, že si vyskúšame súťažný kopec. Potom pôjdeme do Flachau a budeme pripravení na Jasnú."



Pini naznačil, že na rýchlostné disciplíny do Zauchensee sa tím nechystá: "Nie. Nemá zmysel, aby sme menili náš program. Držíme sa toho, čo sme si naplánovali. Môžem potvrdiť, že do konca januára bude Petra jazdiť len technické disciplíny. Potom uvidíme."



Shiffrinová po dvoch triumfoch v Lienzi upevnila svoje vedenie v celkovom poradí. V klasifikácii slalomu zvýšila náskok na druhú Vlhovú na 105 bodov. "Samozrejme, pozeráme sa na zisk malých glóbusov. Nie je to však ľahké, keď strácate body. Už sme stratili jedny preteky, keď Petra vypadla v slalome v Levi. Navyše, keď Mikaela predvádza takúto úroveň lyžovania, tak to celkovo nie je jednoduché. Niečo by sa muselo stať," uzavrel švajčiarsky kouč.







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/