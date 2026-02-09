< sekcia Šport
Vlhovej tréner Gemza o návrate: Je vysnívaný a odrobený
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 9. februára (TASR) - Súťažný návrat slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej označil jej tréner Matej Gemza za vysnívaný, no zároveň vníma aj napätie, ktoré so sebou prináša. Olympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022 absolvuje prvé preteky po vyše dvoch rokoch v utorok, keď nastúpi na tímovú kombináciu na ZOH v Cortine d'Ampezzo.
Tridsaťročná lyžiarka v januári potvrdila, že po dvojročnej pauze pre zranenie kolena dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž a vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH v Taliansku. „Myslím, že to bolo 19. januára, vtedy padlo Petrine rozhodnutie. Zavolala si nás všetkých na izbu. Spravili sme taký malý míting, takú schôdzu a povedala: ´Chlapci, rozhodla som sa, idem a ideme robiť všetko pre to, aby sme boli čo najlepšie pripravení do olympiády´,“ zaspomínal si na rozhodujúci moment Gemza.
Potom nasledoval boj s časom, aby sa stihla pripraviť do štartu olympijských pretekov. „Je to vytúžený návrat, vymodlený, vysnívaný, odrobený, ale stále je tu športové napätie, takže nikto nevie, ako to dopadne,“ povedal. Vlhová má v Cortine naplánované dva štarty, okrem tímovej kombinácie hlavne slalom, ktorý je na programe 18. februára a v ktorom pred štyrmi rokmi dosiahla na olympijský vrchol. Gemza nechcel odhadovať, aký výsledok môže dosiahnuť: „Očakávania sú také všelijaké. Nikto si nedovolí a netrúfne odhadnúť, ako na tom budeme. V mojej hlave sú jeden deň také myšlienky, druhý deň iné. Myslím, že aj u Petry. V prvom rade chceme dôjsť do cieľa, chceme dôjsť zdraví. Ale myslím si, že Peťa to nebude šetriť. Čiže pôjde to, na čo ju momentálne v ten deň to koleno a telo pustí.“
Vlhová musela po dlhom zranení prispôsobiť stavu kolena tréningový plán. „Niekedy sme trénovali veľký objem a aj tréningové dni boli naviazané na seba. Teraz to zladiť je niečo doslova, nehovorím, že alchýmia, lotéria, ale je to veľmi náročné. Zapájame nové veci, nové cviky a na niektoré cviky reaguje veľmi dobre a niektoré ju úplne položia. Čiže aj pre nás je to niečo také, čo musíme stále pridávať, zlepšovať, zvyšovať. No nie všetky naše dobre mienené kroky sú dobré aj pre ňu,“ priznal.
V októbri jej tím uviedol, že potrebuje aspoň 50 tréningov, aby sa vrátila do formy spred dvoch rokov. To sa pred ZOH v Miláne a Cortine nepodarilo naplniť. „Momentálne sme na nejakom 40. dni, ale ako Peťa povedala, veľa tých dní bolo len voľná jazda, čiže to nebol plný tréning. Takže keby som počítal ozaj tie tréningové v bránach, tak tých je doslova niečo cez 10, 12.“
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
