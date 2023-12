Vlhovú čaká v Lienzi obrovský slalom aj slalom: Vydám zo seba maximum

Lienz 26. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa predstaví v rakúskom Lienzi v rámci pretekov Svetového pohára v obrovskom slalome aj slalome. Na stredisko v Tirolsku má príjemné spomienky zo záveru roka 2021, keď najskôr obsadila druhú priečku v "obráku" a o deň neskôr triumfovala v slalome. Olympijská šampiónka z Pekingu verí, že podobné výsledky zopakuje aj na záverečnom podujatí kalendárneho roka 2023.



Vlhová zaknihovala počas minulého týždňa jubilejný 30. triumf v prestížnom seriáli, keď vyhrala slalom vo francúzskom Courcheveli. O 24 stotín zdolala celkovú líderku poradia SP Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Slovenská lyžiarka bude v nahustenom programe štartovať v Lienzi najskôr vo štvrtok v obrovskom slalome, o deň neskôr sa predstaví v slalome. Medzi sviatkami využila krátky čas na regeneráciu, no takmer okamžite spolu so svojím tímom upriamila zrak na podujatie v Tirolsku. "Courchevel bol z mojej strany perfektný. V Lienzi nás však čakajú iné podmienky a budú to odlišné preteky. Pokúsim sa vydať zo seba maximum a lyžovať dobre. Na druhý deň po pretekoch v Courcheveli sme cestovali do Talianska. Mala som v podstate dva dni voľna. Snažila som sa dať hlavne dokopy moje telo, pretože nočné preteky mi dajú zabrať. Samozrejme, každé preteky sú náročné, no špeciálne tie nočné. V ten večer nemôžem zaspať, keďže je dosť neskoro a vo mne je stále adrenalín. Cítim, že moje telo už potrebuje trochu viac času na to, aby sa dalo dokopy," uviedla Vlhová počas utorkovej online tlačovej konferencie z dejiska pretekov.



Vlhová po víťazstve v Courcheveli priznala, že víťazstvo jej pomohlo vrátiť späť dobrý pocit, ktorý sa vytrácal po triumfe v Levi a pódiovom umiestnení v Killingtone: "Verím, že ten pocit budem mať stále rovnaký. Každé preteky sú iné, aj tie moje pocity sa menia. Musím pracovať sama so sebou, aby som nepridávala veľkú váhu tomu, keď sa zle cítim. Niekedy sa cítim dobre a lyžujem zle, inokedy je to naopak. Prídem na štart a uvidíme, ako sa budem cítiť."



Na Lienz má príjemné spomienky zo záveru roka 2021. Držiteľka veľkého krištáľového glóbusu zo sezóny 2020/2021 vtedy najskôr obsadila v rakúskom stredisku druhú priečku v obrovskom slalome a následne triumfovala v slalome. "Verím, že to zopakujem. Je to špecifické, pretože tu nesvieti veľmi slnko, trať je v tieni a nevidíme si dobre pod nohy. Kopec je na ´obrák´ aj slalom fajn, všetko záleží na tom, aké budú podmienky. Verím, že napriek teplu budú podmienky dobré a trať pripravia kvalitne."



Vlhová štartovala v prebiehajúcej sezóne v štyroch obrovských slalomoch. Najlepšie umiestnenie dosiahla v prvom z dvojice "obrákov" v kanadskom Mont-Tremblante (2. miesto). Na pódium sa postavila aj v úvodných pretekoch v rakúskom Söldene, kde obsadila tretiu priečku. V slalomoch štartovala rovnako štyrikrát, z toho v dvoch prípadoch slávila triumf (Levi a Courchevel).



Prvé kolo štvrtkového obrovského slalomu v Lienzi je na programe od 10.00 h, druhé sa začne o 13.15. Piatkový slalom sa pôjde v časoch 10.00 (1. kolo) a 13.00 (2. kolo).