Vlhovú hnali za ďalším triumfom fanúšikovia aj modrá dráha

Lech 26. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zavŕšila v rakúskom stredisku Lech-Zürs víťazný hetrik. Po dvoch slalomoch vo fínskom Levi triumfovala aj vo štvrtkovom paralelnom obrovskom slalome a vybojovala si už sedemnáste víťazstvo na podujatiach Svetového pohára. Cesta k nemu viedla tentoraz cez modrú líniu bránok.



V kvalifikácii dosiahla Vlhová v súčte časov tretí najlepší výsledok. V prvom kole si Adriana Jelínková v úvodnej jazde vypracovala náskok 16 stotín sekundy, no v "odvetnej" jazde Slovenka zrýchlila v modrej línii a v závere úlohu favoritky naplnila tesne o štyri stotiny. Vo štvrťfinále proti Federice Brignoneovej to bol rovnaký priebeh, Vlhová opäť v druhej jazde zužitkovala rýchlejšiu modrú dráhu. V semifinále zaostala v červenej trati za Sarou Hectorovou o 11 stotín, ale aj toto manko dokázala zvrátiť po výmene dráh, o jedinú stotinku postúpila do finále. "Modrá strana bola rýchlejšia ako červená a to najmä v spodnej časti. Ako keby boli brány menej zatočené a tým pádom ten, kto tam išiel, nabral väčšiu rýchlosť do cieľa. Ale ja sa teším, že sú takéto nové pravidlá a ide sa na dve kolá a trate sa vymenia. Takto je to fér," povedala Vlhová pre TASR.



V súboji o triumf sa Slovenka stretla s Paulou Moltzanovou z USA, Vlhová tentoraz išla v prvej jazde v modrej dráhe, kde si vypracovala 21-stotinový náskok. V druhej jazde sa Moltzanová snažila ísť na maximálne riziko, odstup síce doťahovala, ale nevyhla sa pádu. "Ja som si bola vedomá, že musím ísť každú jazdu naplno. Lebo prišlo by jedno zaváhanie a bola by som raz dva v hoteli. A to platilo aj pred finále," dodala 25-ročná lyžiarka.



Po dojazde do cieľa sa okrem tímu Vlhovej tešila aj hŕstka fanúšikov, ktorá sa utáborila na skale oproti cieľu, asi v 500-metrovej vzdialenosti. Boli to Slováci, ktorí v Rakúsku pracujú: "Ak mám povedať úprimne, som veľmi šťastná, že tu boli. Ale na druhej strane som ich počula až na štart, ako kričali, a ja som sa musela sústrediť na zvuk, aby som dobre odštartovala. Bolo to ťažké. Ja som na jednej strane strašne rada, že tu boli, na druhej to bolo ťažké."



Vlhová zvýšila náskok na čele celkového poradia SP už na 185 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. V Lechu, kam zavítalo podujatie prestížneho seriálu po 26 rokoch, absentovala Mikaela Shiffrinová. Američanka dala po víkendovom návrate do súťažného diania prednosť tréningu. Najbližšie sa bude súťažiť vo švajčiarskom St. Moritzi, kde je 5. a 6. decembra na programe dvakrát super-G. "To, že tu chýbala Mikaela, je jej rozhodnutie. Má svoj rozum a myslenie, ona vie najlepšie, čo potrebuje. Preteky sú preteky, to sa nedá porovnávať. Ja teraz budem pred St. Moritzom trénovať, kde, to ešte neviem, buď v Taliansku, alebo niekde inde," uzavrela Vlhová.