Vlhovú hnevalo prvé kolo: Nestačí mi len to druhé

Kranjska Gora 8. januára (TASR) - Nedeľňajší obrovský slalom Svetového pohára v podaní Petry Vlhovej sa dosť podobal tomu sobotnému. Slovenská lyžiarka nepredviedla ideálnu jazdu v prvom kole, na líderku Mikaelu Shiffrinovú stratila 87 stotín sekundy a skončila siedma. V druhom však tak ako v sobotu zajazdila druhý najlepší čas, no vyšlo to na konečnú 4. pozíciu.



"Som trochu nahnevaná, lebo mi chýba to prvé kolo a nestačí, že dám v druhom dobrý čas. Nechcem to rozoberať hlbšie, ale nie som spokojná. To prvé kolo mi nesadlo v tom, ako bolo postavené. Nechcem ísť do hĺbky, jednoducho mi nesadlo, ale viem, kde mám rezervy a budem sa snažiť to odstrániť," uviedla Vlhová po pretekoch.



Dvadsaťsedemročná lyžiarka si v slovinskom stredisku pripísala na konto 110 bodov za tretie a štvrté miesto: "Víkend hodnotím dobre, vždy to môže byť lepšie, ale aj horšie. Tretie a štvrté miesto je dobré."



Z triumfu sa tešila Shiffrinová, dosiahla svoje 82. víťazstvo vo SP, ktorým vyrovnala ženský rekord krajanky Lindsey Vonnovej. Zároveň si upevnila vedúce postavenie v celkovom poradí SP. "Hovorila som jej, že je úžasné, čo dosiahla. Klobúk dolu pred ňou," povedala Vlhová.



Tím slovenskej lyžiarky sa ešte v nedeľu presunul do rakúskeho Flachau, kde je v utorok na programe nočný slalom. Na ten sa slovenská reprezentantka teší: "Teším sa, ale potrebujem si oddýchnuť. Zajtra máme voľno, takže som rada, že to nie je hneď na druhý deň. Bude to večer, bude to o to náročnejšie, uvidíme ako to dopadne."







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/