Vo Falune triumf Marujamovej, Slovenky nepostúpili do 2.kola
Kapustíková pristála v 1. kole na značke 75,5 m a so ziskom 66,8 bodu obsadila 52. miesto.
Autor TASR
Falun 28. novembra (TASR) - Japonská skokanka na lyžiach Nozumi Marujamová potvrdila svoju tohtosezónnu suverenitu aj v tretej individuálnej súťaži Svetového pohára vo švédskom Falune. Na strednom mostíku triumfovala s náskokom 18,5 bodu pred Slovinkou Nikou Prevcovou a so ziskom 300 bodov si upevnila post líderky celkového poradia. Tretia skončila s vyše 20-bodovou stratou Rakúšanka Lisa Ederová.
Slovenské reprezentantky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili do 2. kola medzi bodovanú tridsiatku. Kapustíková pristála v 1. kole na značke 75,5 m a so ziskom 66,8 bodu obsadila 52. miesto. Mesíková dosiahla výkon 70 m a klasifikovali ju na 60. priečke (54,4).
SP v skokoch na lyžiach vo Falune
ženy - individuálna súťaž na strednom mostíku:
1. Nozomi Marujamová (Jap.) 229,6 b. (94,0+91,0 m), 2. Nika Prevcová (Slovin.) 211,1 (87,0+95,0), 3. Lisa Ederová (Rak.) 209,3 (91,0+90,5)
Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):
1. Marujamová 300 bodov, 2. Heidi Dyhre Traaserudová (Nór.) 165, 3. Prevcová 156
