Piatok 28. november 2025
Vo Falune triumf Marujamovej, Slovenky nepostúpili do 2.kola

Zľava pózujú na pódiu druhá slovinská lyžiarka Nika Prevcová, víťazka Nozomi Maruyamaová z Japonska a tretia Lisa Ederová z Rakúska po individuálnych pretekoch žien v skokoch na lyžiach FIS Svetového pohára HS95 vo Falune vo Švédsku v piatok 28. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Kapustíková pristála v 1. kole na značke 75,5 m a so ziskom 66,8 bodu obsadila 52. miesto.

Autor TASR
Falun 28. novembra (TASR) - Japonská skokanka na lyžiach Nozumi Marujamová potvrdila svoju tohtosezónnu suverenitu aj v tretej individuálnej súťaži Svetového pohára vo švédskom Falune. Na strednom mostíku triumfovala s náskokom 18,5 bodu pred Slovinkou Nikou Prevcovou a so ziskom 300 bodov si upevnila post líderky celkového poradia. Tretia skončila s vyše 20-bodovou stratou Rakúšanka Lisa Ederová.

Slovenské reprezentantky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili do 2. kola medzi bodovanú tridsiatku. Kapustíková pristála v 1. kole na značke 75,5 m a so ziskom 66,8 bodu obsadila 52. miesto. Mesíková dosiahla výkon 70 m a klasifikovali ju na 60. priečke (54,4).



SP v skokoch na lyžiach vo Falune

ženy - individuálna súťaž na strednom mostíku:

1. Nozomi Marujamová (Jap.) 229,6 b. (94,0+91,0 m), 2. Nika Prevcová (Slovin.) 211,1 (87,0+95,0), 3. Lisa Ederová (Rak.) 209,3 (91,0+90,5)

Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):

1. Marujamová 300 bodov, 2. Heidi Dyhre Traaserudová (Nór.) 165, 3. Prevcová 156
.

