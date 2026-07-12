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Vo fanúšikovských zónach v Osle ošetrili po štvrťfinále 24 ľudí
Podľa denníka Aftenposten žiadne zo zranení nesúviselo s hromadným napodobňovaním veslovania, ktoré sa počas šampionátu stalo typickou oslavou nórskych fanúšikov.
Autor TASR
Oslo 12. júla (TASR) - Počas fanúšikovských osláv a verejných projekcií štvrťfinálového zápasu MS vo futbale medzi Nórskom a Anglickom utrpelo v Osle zranenia 24 ľudí. Všetci museli po skončení stretnutia vyhľadať v hlavnom meste Nórska ošetrenie.
Podľa denníka Aftenposten žiadne zo zranení nesúviselo s hromadným napodobňovaním veslovania, ktoré sa počas šampionátu stalo typickou oslavou nórskych fanúšikov. Agentúra NTB uviedla, že štvrťfinálový duel sledovalo na veľkoplošných obrazovkách v centre Osla až 135-tisíc divákov. Angličania postúpili do semifinále po víťazstve 2:1 po predĺžení.
Podľa denníka Aftenposten žiadne zo zranení nesúviselo s hromadným napodobňovaním veslovania, ktoré sa počas šampionátu stalo typickou oslavou nórskych fanúšikov. Agentúra NTB uviedla, že štvrťfinálový duel sledovalo na veľkoplošných obrazovkách v centre Osla až 135-tisíc divákov. Angličania postúpili do semifinále po víťazstve 2:1 po predĺžení.