Vo februári by sa mali odohrať dva zápasy NHL pod holým nebom

New York 1. januára (TASR) - Vedenie zámorskej NHL plánuje napriek pandémii koronavírusu odohrať v novej sezóne dva zápasy pod holým nebom. Mali by sa uskutočniť vo februári v rezorte pri jazere Tahoe v pohorí Sierra Nevada. S najväčšou pravdepodobnosťou však oba bez prítomnosti divákov.



Pandémia koronavírusu predtým zrušila dva plánované duely pod holým nebom - tradičný novoročný Winter Classic v Minneapolise i ďalší podobný zápas v Raleighu. Oblasť jazera Tahoe na hraniciach štátov Kalifornia a Nevada na západe USA by však 20. februára mala hostiť zápas Colorada Avalanche s Vegasom Golden Knights, o deň neskôr sa na tom istom mieste uskutoční stretnutie medzi Bostonom Bruins a Philadelphiou Flyers. Nový ročník odštartuje 13. januára, pripomenul portál TSN.