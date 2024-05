Vo finále C1 len jedna slovenská loď, postúpil Beňuš

Tacen 19. mája (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil v nedeľu do finále C1 na ME v slovinskom Tacene. V rozjazde, z ktorej sa postupovalo rovno do finále, obsadil piate miesto.



Beňuš potvrdil úlohu favorita medzi slovenskými kanoistami ako účastník blížiacich sa OH v Paríži. S dvoma trestnými sekundami zaostal za domácim Benjaminom Savšekom o 4,13 s, pričom domáci pretekár mal čistú jazdu. Osem desatín delilo od finále veterána Michala Martikána, ktorý mal taktiež jeden dotyk a obsadil pätnáste miesto. O dve pozície nižšie bol Marko Mirgorodský, na dvanásteho Poliaka Grzegorza Hedwiga stratil 2,09 sekundy.



Spomedzi žien bola najbližšie k finále devätnásta Zuzana Paňková. "Obojživelníčka", ktorá taktiež bude reprezentovať na OH s jednolistým pádlom, tak nenadviazala na sobotné striebro v kajaku – spravila jednu chybu a na najrýchlejšiu Francúzsku Angele Hugovú mala manko 8,64 s – na postup jej chýbalo 2,02 sekundy. Jej krajanka Soňa Stanovská bola na 25. pozícii (+12,24) s troma chybami. O jednu menej mala Emanuela Luknárová (30.) s mankom 12,45 sekundy na dvanástu Monicu Doriovú Vilarrublovú z Andorry.