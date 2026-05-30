Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Šport

Vo finále challengeru v Košiciach sa stretnú Feldbausch a Krumich

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Vo finále si zmeria sily so šiestym nasadeným Čechom Martinom Krumichom, ten si poradil s Francúzom Mathysom Erhardom 6:3, 2:6 a 6:4.

Autor TASR
Košice 30. mája (TASR) - Švajčiarsky tenista Kilian Feldbausch sa stal prvým finalistom dvojhry na challengeri Košice Open 2026. Dvadsaťročný hráč zvíťazil v semifinále nad siedmym nasadeným Američanom Dalim Blanchom 7:6 (1) a 6:4. Vo finále si zmeria sily so šiestym nasadeným Čechom Martinom Krumichom, ten si poradil s Francúzom Mathysom Erhardom 6:3, 2:6 a 6:4.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta