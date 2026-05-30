< sekcia Šport
Vo finále challengeru v Košiciach sa stretnú Feldbausch a Krumich
Vo finále si zmeria sily so šiestym nasadeným Čechom Martinom Krumichom, ten si poradil s Francúzom Mathysom Erhardom 6:3, 2:6 a 6:4.
Autor TASR
Košice 30. mája (TASR) - Švajčiarsky tenista Kilian Feldbausch sa stal prvým finalistom dvojhry na challengeri Košice Open 2026. Dvadsaťročný hráč zvíťazil v semifinále nad siedmym nasadeným Američanom Dalim Blanchom 7:6 (1) a 6:4. Vo finále si zmeria sily so šiestym nasadeným Čechom Martinom Krumichom, ten si poradil s Francúzom Mathysom Erhardom 6:3, 2:6 a 6:4.