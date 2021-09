Vo finále K1 na MS žien sa nepredstaví ani jedna Slovenka

Čunovo 25. septembra (TASR) - Vo finále K1 žien na MS vo vodnom slalome v Čunove sa nepredstaví ani jedna Slovenka. Soňa Stanovská skončila v semifinále na 20. mieste, Eliška Mintálová na 19. a Jana Dukátová, pre ktorú to bola posledná jazda v kariére, obsadila 17. priečku.



Stanovská urobila jednu chybu a po dotyku bránky nabrala dvojsekundovú penalizáciu. Dukátová mala rovnako jeden dotyk, Mintálovú pripravila o prienik do finálovej desiatky chyba na trinástej bránke, keď sa musela vracať a stratila cenné sekundy. "Trať je nevyspytateľná a stále sa to mení. Ja som si musela naprávať loď, myslela som si, že to stihnem, ale urobila som jeden záber a to ma posunulo mimo brány. Musím si to pozrieť, ale jazda bola super a mala som to postrážené. Až na túto jednu bránu. Mrzí ma to. Ale toto je vodný slalom. Ja som si verila, nebola som v strese, o to viac ma to mrzí. Nemala som žiadny problém okrem toho jedného výjazdu," povedala Mintálová, ktorá sa predstaví ešte v nedeľnom finále extrémneho slalomu.



Najrýchlejšiu jazdu v semifinále predviedla nemecká reprezentantka Ricarda Funková, ktorá postúpila z prvého miesta napriek štvorsekundovej penalizácii. Vo finále bude chýbať veľká favoritka Jessica Foxová. Tá pôvodne dosiahla najlepší čas, no viderozhodcovia odhalili, že Austrálčanka minula jednu bránku a dostala "päťdesiatku".



Dukátová sa rozlúčila solídnou jazdou, ale na finále to nestačilo. "Nemyslela som na to, že to je moja posledná jazda, bola som maximálne koncentrovaná. Nebola som nervózna, práve naopak. Chcela som urobiť čo najviac, túžila som po finále, ale rozhodol záver trate. Zvyšok bol dobrý," uviedla 38-ročná kajakárka.