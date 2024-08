Vo finále kanoistov na MEJ a do 23 rokov v Krakove sú 3 slovenské lode

Krakov 18. augusta (TASR) - Do nedeľných kanoistických finále na MEJ a do 23 rokov v Krakove postúpili celkovo tri slovenské lode. Dvojité zastúpenie bude mať Slovensko v záverečných bojoch mužov do 23 rokov vďaka Davidovi Štaffenovi a Ľudovítovi Macúšovi. V tej istej kategórii žien je v najlepšej dvanástke Emanuela Luknárová.



Z trojice slovenských finalistov vyzerá najsľubnejšie forma Štaffena, ktorý obsadil v semifinále piate miesto po bezchybnej jazde. Hranicu postupu podliezol o vyše dva a pol sekundy. Tú stanovil časom 95,53 práve Macúš, ktorý mal taktiež jazdu bez dotyku. Pomerne blízko finále bol medzi 23-ročnými aj Samuel Krajčí, ktorý obsadil šestnáste miesto.



Luknárová figurovala na desiatom mieste s chybou na bránke číslo 21 a bola o 0,81 sekundy pred dvanástou Francúzskou Ninou Pesceovou-Roueovou. O necelú sekundu a jednu pozíciu nižšie bola ďalšia Slovenka Ivana Chlebová, ktorá obsadila v sobotu v K1 štvrté miesto.



Z juniorských kanoistov, ktorí získali v piatok bronz v hliadke, bol najbližšie k postupu Dominik Egyházy. Obsadil trináste miesto s dotykom na 23. bránke a na finále mu chýbalo 0,54 sekundy. Medzi juniorskými kanoistkami sa v semifinále predstavila iba Alexandra Vajsová, ktorá mala okrem štyroch dotykov aj "päťdesiatku" na bráne osemnásť.