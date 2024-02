Vo finále Ligy národov sa stretnú Španielky a Francúzky

futbal-ženy - semifinále Ligy národov:



Sevilla



Španielsko - Holandsko 3:0 (2:0)



Góly: 41. Hermosová, 45. Bonmatiová, 77. Batlleová







Lyon



Francúzsko - Nemecko 2:1 (2:0)



Góly: 41. Dianiová, 45.+4 Karchaouiová (z 11 m) - 82. Gwinnová

Cadiz/Lyon 24. februára (TASR) - Vo finále Ligy národov žien sa stretnú futbalistky Španielska a Francúzska. Úradujúce majsterky sveta Španielky si v piatkovom semifinálovom súboji v Seville poradili s Holanďankami hladko 3:0 a okrem postupu do finále si zaistili aj miestenku na OH v Paríži. Francúzky, ktoré v druhom zápase v Lyone zdolali Nemecko 2:1, mali účasť na olympiáde istú ako hráčky organizátorskej krajiny. Miestenku na OH 2024 tak získa aj víťaz súboja o tretie miesto medzi Nemeckom a Holandskom.