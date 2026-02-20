Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo finále mužského turnaja sa stretnú Veľká Británia a Kanada

Hráči Kanady v zápase curlingového turnaja na ZOH 2026 19. februára 2026. Foto: TASR/AP

Briti si v semifinále poradili so Švajčiarskom 8:5, Kanaďania zdolali Nórsko 5:4.

Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Curleri Veľkej Británie a Kanady sa v sobotu stretnú vo finále mužského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Briti si v semifinále poradili so Švajčiarskom 8:5, Kanaďania zdolali Nórsko 5:4.



ZOH 2026 - curling

muži - semifinále:

Veľká Británia - Švajčiarsko 8:5, Kanada - Nórsko 5:4
