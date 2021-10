Vo finále play off bejzbalovej ligy sa stretnú Atlanta a Houston

Atlanta 24. októbra (TASR) - Atlanta Braves a Houston Astros sa stretnú vo finále play off zámorskej bejzbalovej MLB. Atlanta postúpila do World Series prvýkrát od roku 1999, keď v Národnej lige vyradila obhajcu titulu Los Angeles Dodgers 4:2 na zápasy. Houston si predtým vybojoval postup do finále v Americkej lige cez Boston Red Sox (4:2). Prvý finálový duel je na programe v noci na stredu na štadióne Houstonu.