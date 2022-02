Vo finále ROC proti Fínsku, slovenskí hokejisti o bronz so Švédmi

Na snímke vľavo ruský útočník Anton Stepyšev strieľa gól, vpravo švédsky brankár Lars Johansson v semifinále olympijského turnaja v hokeji mužov na ZOH 2022 v Pekingu 18. februára 2022. Foto: TASR/AP

ZOH 2022, hokej, semifinále:



ROC - Švédsko 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 21. Slepyšev (Karnauchov, Jakovlev), rozh. sam. nájazd Gricjuk - 47. Lander (Pudas, Bromé). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Gouin (Kan.) – Hynek, Ondráček (obaja ČR), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1161 divákov.



ROC: Fedotov - Nesterov, Nikišin, Jelesin, Jakovlev, Vojnov, Telegin, Šaripzjanov - Semjonov, Šipačov, Čibisov - Gricjuk, Tkačov, Gusev - Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - Grigorenko, Andronov, Plotnikov



Švédsko: Lars Johansson - Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - Klingberg, Lander, Bromé - Olofsson, Wallmark, Holmberg - Linus Johansson, De La Rose, Everberg - Friberg, Krüger, Nordström - Rydahl

Na snímke vľavo švédsky útočník Fredrik Olofsson, vpravo ruský brankár Ivan Fedotov v semifinále olympijského turnaja v hokeji mužov na ZOH 2022 v Pekingu 18. februára 2022. Foto: TASR/AP

Peking 18. februára (TASR) - Hokejisti Ruského olympijského výboru (ROC) sa stali druhými finalistami olympijského turnaja v Pekingu. V piatkovom semifinále zvíťazili nad Švédskom 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Švédi nastúpia v zápase o bronzové medaily proti Slovensku (sobota 19. februára o 14.10 SEČ).Druhé semifinále prinieslo taktickú bitku s dôrazom na defenzívu. Obojstranné minimum chýb vyústilo do nerozhodného výsledku po riadnom hracom čase. Slepyšev otvoril skóre v 15. sekunde druhej tretiny po individuálnej akcii, v 47. vyrovnal Lander, keď zakončil švédske prečíslenie. O víťazovi nerozhodlo desaťminútové predĺženie, ale až samostatné nájazdy. Po dvoch úspešných strelcoch na oboch stranách rozhodol o postupe ROC Arsenij Gricjuk, ktorý uspel v ôsmej sérii.Oba tímy si uvedomovali dôležitosť zápasu a na ich hre v prvej tretine to bolo cítiť. Nad ofenzívnymi snahami prevládali pozorné defenzívy a gólových príležitostí bolo minimum. Viac ich mali Švédi, blízko ku gólu boli v 12. minúte, ale Nordströmov teč Bengtssonovej strely skončil na žŕdke. Švédi sa v úvode zápasu dostali k presilovke, v ktorej si však nevypracovali vážnejšiu šancu. Ideálne so svojou početnou výhodou v 17. minúte nenaložili ani ruskí hokejisti, ktorí sa o ňu pripravili už po 5 sekundách, keď fauloval Tkačov.Už po 15 sekundách druhej tretiny sa Slepyšev pri mantineli zbavil obrancu Folina a po úniku si poradil aj s brankárom Johanssonom. Hráči ROC držali tesný výsledok vďaka častému držaniu puku, no v 30. minúte mohli inkasovať. Po chybe Vojnova sa do šance dostal Nordström, avšak brankára Fedotova neprekonal. Švédi sa snažili vyrovnať, no v druhej tretine nedokázali prekvapiť organizovanú defenzívu súpera, ktorý hrozil brejkami.Severanom to vyšlo v 47. minúte. V ofenzívnej akcii štyroch proti trom dokázali prečísliť ruskú obranu, po Pudasovej strieľanej prihrávke a teči Tömmernesa dorazil puk do bránky Lander. Miernu prevahu mali po inkasovanom góle ruskí hráči, ale bez výraznejších gólových šancí. Naďalej sa hralo vo vysokom nasadení a s dôrazom na defenzívu. Obojstranné čakanie na väčšiu chybu súpera nevyústilo v presilovku a zápas dospel do predĺženia.Desaťminútovka hry troch proti trom priniesla niekoľko šancí rozhodnúť, ale nepodarilo sa to Bromému, Nordströmovi ani Karnauchovovi. O druhom finalistovi napokon rozhodli samostatné nájazdy. V nich sa postupne presadili Wallmark, Gusev, Nordström a v kritickej situácii ruského tímu Jakovlev vyrovnal na 2:2. Päť sérii neprinieslo rozhodnutie, po otočení poradia sa v 8. sérii presadil Gricjuk, ktorý rozhodol o postupe ROC.