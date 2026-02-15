< sekcia Šport
Vo finále turnaja ATP v Dallase sa stretnú Fritz so Sheltonom
Fritz ako nasadená jednotka zdolal v semifinále Chorváta Marina Čiliča 7:6 (5), 7:6 (3).
Autor TASR
Dallas 15. februára (TASR) - Vo finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP v Dallase sa stretnú dvaja Američania a najvyššie nasadení hráči Taylor Fritz a Ben Shelton. Fritz ako nasadená jednotka zdolal v semifinále Chorváta Marina Čiliča 7:6 (5), 7:6 (3). Jeho súperom v boji o titul bude krajan Shelton, ktorý v pozícii turnajovej dvojky vyradil nasadenú sedmičku Denisa Shapovalova z Kanady v trojsetovej dráme 4:6, 6:4, 7:6 (4).
dvojhra - semifinále:
Taylor Fritz (USA-1) - Marin Čilič (Chor.) 7:6 (5), 7:6 (3), Ben Shelton (USA-2) - Denis Shapovalov (Kan.-7) 4:6, 6:4, 7:6 (4)
