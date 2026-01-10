< sekcia Šport
Vo finále v Aucklande si zmerajú sily Wang Sin-jü a Svitolinová
Svitolinová uspela v súboji s americkou reprezentantkou Ivou Jovicovou a nasadenou trojkou 7:6 (5), 6:2.
Autor TASR
Auckland 10. januára (TASR) - Čínska tenistka Wang Sin-jü a Jelina Svitolinová z Ukrajiny si zmerajú sily vo finále turnaja WTA v novozélandskom Aucklande. Wang zdolala v sobotnom semifinále štvrtú nasadenú Filipínčanku Alexandru Ealaovú 5:7, 7:5, 6:4, jednotka podujatia Svitolinová uspela v súboji s americkou reprezentantkou Ivou Jovicovou a nasadenou trojkou 7:6 (5), 6:2.
výsledky:
Wang Sin-jü (Čína-7) - Alexandra Ealaová (Fil.-4) 5:7, 7:5, 6:4, Jelina Svitolinová (Ukr.-1) - Iva Jovicová (USA-3) 7:6 (5), 6:2
