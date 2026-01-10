Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Šport

Vo finále v Aucklande si zmerajú sily Wang Sin-jü a Svitolinová

.
Na snímke Jelina Svitolinová. Foto: TASR/AP

Svitolinová uspela v súboji s americkou reprezentantkou Ivou Jovicovou a nasadenou trojkou 7:6 (5), 6:2.

Autor TASR
Auckland 10. januára (TASR) - Čínska tenistka Wang Sin-jü a Jelina Svitolinová z Ukrajiny si zmerajú sily vo finále turnaja WTA v novozélandskom Aucklande. Wang zdolala v sobotnom semifinále štvrtú nasadenú Filipínčanku Alexandru Ealaovú 5:7, 7:5, 6:4, jednotka podujatia Svitolinová uspela v súboji s americkou reprezentantkou Ivou Jovicovou a nasadenou trojkou 7:6 (5), 6:2.



výsledky:

Wang Sin-jü (Čína-7) - Alexandra Ealaová (Fil.-4) 5:7, 7:5, 6:4, Jelina Svitolinová (Ukr.-1) - Iva Jovicová (USA-3) 7:6 (5), 6:2
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa