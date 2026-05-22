Vo finále v Košiciach Grantová proti Wernerovej
Talianska tenistka Tyra Caterina Grantová postúpila na turnaji Slovak Open 2026 v Košiciach do finále.
Autor TASR
Košice 22. mája (TASR) - Talianska tenistka Tyra Caterina Grantová postúpila na turnaji Slovak Open 2026 v Košiciach do finále. Osemnásťročná nasadená jednotka vyradila Poľku Martynu Kubkovú, premožiteľku najlepšej Slovenky na turnaji Niny Vargovej, v dvoch setoch 6:2 a 6:4. V sobotňajšom finále sa Grantová stretne s nasadenou dvojkou Caroline Wernerovou z Nemecka, ktorá za 65 minút zdolala Litovčanku Justinu Mikulskyteovú jednoznačne 6:1 a 6:0.
dvojhra - semifinále:
Tyra Caterina Grantová (Tal.-1) - Martyna Kubková (Poľ) 6:2, 6:4, Caroline Wernerová (Nem.-2) - Justina Mikulskyteová (Lit.-3) 6:1, 6:0
