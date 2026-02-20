< sekcia Šport
Vo finále ženského turnaja v curlingu sa stretnú Švédsko a Švajčiarsko
Švajčiarky zdolali reprezentantky USA 7:4.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Curlerky Švédska a Švajčiarska nastúpia proti sebe vo finále ženského olympijského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Švédky, bronzové medailistky zo ZOH 2022 v Pekingu, si v semifinále poradili s Kanaďankami 6:3. Švajčiarky zdolali reprezentantky USA 7:4.
ZOH 2026 - curling
ženy - semifinále:
Kanada - Švédsko 3:6, USA - Švajčiarsko 4:7
