Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Šport

Vo finále ženského turnaja v curlingu sa stretnú Švédsko a Švajčiarsko

.
Kanadská reprezentantka v curlingu Rachel Homanová (vpravo) súťaží vedľa Švédky Sary McManusovej počas semifinále zápasu Švédsko - Kanada v curlingu počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Cortine d'Ampezzo 20. februára 2026. Foto: TASR/AP

Švajčiarky zdolali reprezentantky USA 7:4.

Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Curlerky Švédska a Švajčiarska nastúpia proti sebe vo finále ženského olympijského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Švédky, bronzové medailistky zo ZOH 2022 v Pekingu, si v semifinále poradili s Kanaďankami 6:3. Švajčiarky zdolali reprezentantky USA 7:4.



ZOH 2026 - curling

ženy - semifinále:

Kanada - Švédsko 3:6, USA - Švajčiarsko 4:7
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia