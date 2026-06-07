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Vo finále ženskej štvorhry v Paríži uspelo duo Townsendová, Siniaková
Townsendová so Siniakovou triumfovali spoločne na turnaji veľkej štvorky po tretíkrát.
Autor TASR
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Paríž 7. júna (TASR) - Americko-český pár Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková sa stal víťazom ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V nedeľnom finále zvíťazil v pozícii jednotky podujatia v súboji dvoch najvyššie nasadených dvojíc nad srbsko-kazašským duom Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5.
Townsendová so Siniakovou triumfovali spoločne na turnaji veľkej štvorky po tretíkrát. Uspeli už minulý rok na Australian Open a v roku 2014 vo Wimledone. Češka rozšírila zbierku svojich grandslamových titulov vo štvorhre celkovo už na 11. Na parížskej antuke uspela štyrikrát, predtým aj v rokoch 2018 a 2021 s krajankou Barborou Krejčíkovou a v roku 2024 s Američankou Coco Gauffovou.
Townsendová so Siniakovou triumfovali spoločne na turnaji veľkej štvorky po tretíkrát. Uspeli už minulý rok na Australian Open a v roku 2014 vo Wimledone. Češka rozšírila zbierku svojich grandslamových titulov vo štvorhre celkovo už na 11. Na parížskej antuke uspela štyrikrát, predtým aj v rokoch 2018 a 2021 s krajankou Barborou Krejčíkovou a v roku 2024 s Američankou Coco Gauffovou.
ženy - štvorhra, finále:
Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková (USA/ČR-1) - Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová, (Srb./-Kaz.-2) 6:2, 7:5
Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková (USA/ČR-1) - Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová, (Srb./-Kaz.-2) 6:2, 7:5