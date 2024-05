Vo francúzskej nominácii je aj nováčik Barcola, vrátil sa Kante

Nominácia Francúzska na ME v Nemecku:



brankári: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (RC Lens)



obrancovia: Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Theo Hernandez (AC Miláno), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter Miláno), William Saliba (Arsenal Londýn), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)



stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus Turín), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paríž SG)



útočníci: Bradley Barcola (Paríž SG), Kingsley Coman (Bayern Mníchov), Ousmane Dembele (Paríž SG), Olivier Giroud (AC Miláno), Randal Kolo Muani (Paríž SG), Kylian Mbappe (Paríž SG), Marcus Thuram (Inter Miláno)

Paríž 16. mája (TASR) - Bradley Barcola sa premiérovo ocitol v nominácii trénera francúzskej futbalovej reprezentácie Didiera Deschampsa, ktorý ho rovno berie na ME v Nemecku. Okrem vo forme hrajúceho 21-ročného útočníka Paríža St. Germain zaradil francúzsky kormidelník do 25-členného kádra aj Antoinea Griezmanna (127 reprezentačných štartov) a tiež najväčšiu hviezdu výberu Kyliana Mbappeho. Vracia sa Ferland Mendy, pričom zadák Realu Madrid odohral svoj posledný zápas za národný tím ešte v septembri 2022.Prekvapením je comeback defenzívneho stredopoliara N´Gola Kanteho. Tridsaťtriročný hráč saudskoarabského Al-Ittihadu patril medzi opory národného tímu na MS 2018 v Rusku, kde "" dokráčali k titulu. Zatiaľ posledný zo svojich 53 medzištátnych zápasov však odohral pred bezmála dvoma rokmi, pripomenula agentúra DPA. "vyjadril sa Deschamps o Kantem.V kádri Francúzska nefiguruje zranený obranca parížskeho St. Germain Lucas Hernandez, ktorý si poškodil väzy v ľavom kolene v prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov proti Borussii Dortmund. Naopak, miesto na súpiske sa ušlo aj momentálne zranenému triu Mike Maignan, Aurelien Tchouameni, Kingsley Coman.Francúzi sa v príprave na šampionát stretnú s Luxemburskom (5. júna v Metz) a Kanadou (9. júna v Bordeaux). V D-skupine finálového turnaja ich postupne čakajú zápasy s Rakúskom (17. júna), Holandskom (21. júna) a Poľskom (25. júna). Na predošlých ME stroskotali už v osemfinále po prehre v jedenástkovom rozstrele so Švajčiarskom.