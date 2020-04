Vo Francúzsku chcú reštartovať sezónu v júni

Paríž 24. apríla (TASR) - Prezident Francúzskej futbalovej federácie Noel Le Graet chce, aby sa tamojšia futbalová sezóna opätovne rozbehla v júni. Skôr než sa spustí najvyššia súťaž Ligue 1, mali by v krajine odohrať oba pohárové finálové súboje. Podľa najnovšieho Le Graetovho návrhu by sa mohlo 13. alebo 20. júna uskutočniť finále Francúzskeho pohára a o tri dni neskôr by nasledovalo finále Ligového pohára. Až potom odohrajú zostávajúcich desať ligových kôl.



Francúzsko je jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou koronavírusu. K piatku evidovali už viac ako 158.000 prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 22.000 úmrtí. Lockdown bude v krajine platiť minimálne do 11. mája, keď by sa mali začať postupne uvoľňovať obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou. Ligue 1 by sa mohla rozbehnúť 17. júna, ak to vláda dovolí. "Dúfam, že budeme môcť pokračovať v sezóne a doviesť ju do konca," zaželal si Le Graet, ktorého citovala agentúra AP.