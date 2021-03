Vo Fukušime odštartovala štafeta s olympijskou pochodňou

Tokio 25. marca (TASR) - V japonskej Fukušime odštartovala vo štvrtok štafeta s olympijskou pochodňou hier v Tokiu.



Ceremoniál sa uskutočnil bez divákov a púť pochodne po krajine budú sprevádzať aj ďalšie prísne bezpečnostné opatrenia. Štafeta sa začala v J-Village, čo je futbalový tréningový komplex neďaleko jadrovej elektrárne Fukušima, kde sa pred desiatimi rokmi stala najhoršia jadrová havária v histórii Japonska. Púť pochodne potrvá 121 dní a vyvrcholí 23. júla na otváracom ceremoniáli hier v Tokiu, ktoré posunuli o rok pre pandémiu koronavírusu.



Tradičný beh s pochodňou odštartovala futbalistka Azusa Iwašimizuová, ktorá bola pri zisku titulu majsteriek sveta v roku 2011. Pochodeň zavíta počas nasledujúcich štyroch mesiacov do 47 prefektúr krajiny, ktorými ju prevedie približne desaťtisíc bežcov. Organizátori upozornili fanúšikov, aby dodržiavali odstupy a zdržali sa hlasného povzbudzovania. V prípade, že by sa začali nekontrolovateľne zhromažďovať, môže prísť k zmene trasy, či dokonca predčasnému ukončeniu štafety.



Štafeta je veľká skúška pre japonských organizátorov. Ich cieľom je oživiť v domácich radosť z podujatia. V tieni pandémie sa totiž verejná mienka otočila a väčšina Japoncov je proti konaniu olympiády, ktorú presne pred rokom preložili pre koronavírus. Až 80% ľudí navrhuje jej ďalšie odloženie, či dokonca úplne zrušenie. Verejnosť má strach, že by podujatie mohlo prispieť k šíreniu koronavírusu v krajine, v ktorej sa stále nezačalo s rozsiahlou vakcináciou verejnosti. Informovala agentúra AFP.



V Japonsku zomrelo na COVID-19 už približne deväťtisíc ľudí. Olympijské hry privedú do krajiny 15.400 športovcov a tisíce rozhodcov, funkcionárov, čestných hostí a novinárov. Organizátori len minulú sobotu oznámili, že zahraniční fanúšikova nebudú mať na podujatie prístup, rovnako ako väčšina dobrovoľníkov.



"Tento malý plameň nikdy nestratil vieru a čakal na tento deň ako čerešňový kvet, aby rozkvitol. Je to lúč svetla na konci temnoty," uviedla prezidentka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová.