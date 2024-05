Vo futbalovej nominácii Dánska aj Eriksen, O'Rileymu sa neušlo miesto

Nominácia Dánska na ME 2024:



Brankári: Kasper Schmeichel (Anderlecht Brusel), Frederik Ronnow (Union Berlín), Mads Hermansen (Leicester)



Obrancovia: Andreas Christensen (FC Barcelona), Simon Kjaer (AC Miláno), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester), Victor Nelsson (Galatasaray Istanbul), Alexander Bah (Benfica Lisabon), Joakim Maehle (Wolfsburg), Rasmus Nissen Kristensen (AS Rím), Victor Kristiansen (FC Bologna)



Stredopoliari: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht Brusel), Morten Hjulmand (Sporting Lisabon), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard (všetci Brentford), Jacob Bruun Larsen (Burnley), Andreas Skov Olsen (FC Bruggy)



Útočníci: Anders Dreyer, Kasper Dolberg (obaja Anderlecht Brusel), Rasmus Höjlund (Manchester United), Jonas Wind (Wolfsburg), Yusuf Poulsen (RB Lipsko)

Kodaň 30. mája (TASR) - Tréner dánskej futbalovej reprezentácie Kasper Hjulmand nominoval na ME v Nemecku aj stredopoliara Christiana Eriksena, ktorý na predchádzajúcom európskom šampionáte v roku 2021 utrpel srdcový kolaps.Tridsaťdvaročný Eriksen skolaboval pred troma rokmi počas prvého skupinového zápasu s Fínskom v Kodani (0:1). Chvíľu bojoval o život a museli ho priamo na trávniku resuscitovať. Na ihriská sa vrátil po tom, ako mu neskôr voperovali defibrilátor. Okrem Eriksena sú v 26-člennom kádri aj jeho spoluhráč z Manchestru United Rasmus Höjlund, ďalší útočník Yusuf Poulsen z Lipska či brankár Kasper Schmeichel z Anderlechtu Brusel. Hjulmand dal šancu aj Mikkelovi Damsgaardovi, ktorý patril medzi príjemné prekvapenia na ME pred tromi rokmi, ale uplynulá sezóne v Brentforde mu nevyšla. Šancu dostal aj skúsený stopér Simon Kjaer z AC Miláno, hoci veľkú časť ročníka vynechal pre zranenie stehenného svalu.Naopak, v nominácii sa neušlo miesto pre anglického rodáka Matta O'Rileyho, 23-ročný stredopoliar má pritom za sebou vydarenú sezónu v drese škótskeho majstra Celticu Glasgow.citovala Hjulmanda agentúra AP.Dáni sa v príprave na ME stretnú so severskými rivalmi Švédskom a Nórskom, v C-skupine EURO narazia na Slovinsko, Anglicko a Srbsko.