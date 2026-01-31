Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo štvorhre triumf Harrisona so Skupskim a Šuaj Čang s Mertensovou

.
Christian Harrison z USA a Neal Skupski (vpravo) z Británie držia trofej po víťazstve nad Austrálčanmi Jasonom Kublerom a Marcom Polmansom vo finále mužskej štvorhry na tenisovom turnaji Australian Open v austrálskom Melbourne v sobotu 31. januára 2026. Foto: TASR/AP

Mertensová sa vďaka zisku titulu v pondelok vráti na post svetovej deblovej jednotky.

Autor TASR
Melbourne 31. januára (TASR) - Americký tenista Christian Harrison s Britom Nealom Skupskim sa stali víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále zdolali ako nasadené šestky domáci pár Jason Kubler, Marc Polmans 7:6 (4), 6:4.

V ženskom debli triumfovali Číňanka Šuaj čang s Belgičankou Elise Mertensovou. Vo finálovom dueli si ako turnajové štvorky poradili so siedmym nasadeným srbsko-kazašským tandemom Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 7:6 (4), 6:4. Mertensová sa vďaka zisku titulu v pondelok vráti na post svetovej deblovej jednotky.

muži - štvorhra - finále:

Christian Harrison, Neal Skupski (USA/V. Brit.-6) - Jason Kubler, Marc Polmans (Austr.) 7:6 (4), 6:4

ženy - štvorhra - finále:

Šuaj Čang, Elise Mertensová (Čína/Belg.-4) - Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová (Srb.-Kaz.-7) 7:6 (4), 6:4
.

