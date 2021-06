Vo štvrťfinále aj klasika Rusov s Kanadou, Slováci vyzvú Američanov

Program štvrťfinále, štvrtok 3. júna:



15.15 SELČ:



USA - Slovensko /Aréna Riga/

Švajčiarsko - Nemecko /OŠC Riga/



19.15 SELČ:



ROC (Rusko) - Kanada /OŠC Riga/

Fínsko - Česko /Aréna Riga/



Poradie nepostupujúcich tímov na MS:



9. Švédsko, 10. Kazachstan, 11. Lotyšsko, 12. Dánsko, 13. Nórsko, 14. V. Británia, 15. Bielorusko, 16. Taliansko

/nikto nevypadáva z A-kategórie/

Riga 1. júna (TASR) - Slovenskí hokejisti sa v štvrtkovom štvrťfinále 84. MS v Rige stretnú s USA o 15.15 SELČ v Aréne Riga. Pôjde o konfrontáciu víťaza B-skupiny so štvrtým tímom A-skupiny. Zápasy základnej fázy Slováci odohrali v menšej hale Olympijského športového centra Riga.Za Američanmi skončili na druhom mieste Fíni, narazia na Čechov, ktorí si víťazstvom v utorkovom federálnom šlágri zabezpečili tretie miesto v "áčku". Rusi pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC) ako víťazi B-skupiny narazia v klasickom šlágri na Kanadu, ktorá postúpila na poslednú chvíľu s obrovskou dávkou šťastia. Ďakuje za to Nemecku, ktoré v dramatickom vyvrcholení základnej fázy udržalo výsledok 2:1 proti Lotyšsku, na ktorého úkor zavialo do vyraďovačky "javorový list". Nemci sa z tretieho miesta stretnú krížovým spôsobom so Švajčiarmi.Presný časový a dejiskový rozpis definizoval v utorok večer direktoriát turnaja na okamžitom zasadnutí po skončení bojov v základnej fáze. Zohľadnil aj televízne priority, teda šlágre dal na večerný čas.