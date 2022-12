Vo štvrťfinále chce Maroko písať dejiny na úkor Portugalcov

Sobota, 10. decembra, 16.00 (SEČ)



Štadión Al Thumama (mesto Dauha)



štvrťfinále:



Maroko - Portugalsko



rozhodujú: Tello – Brailovsky, Chade (všetci Arg.)







predpokladané zostavy:



Maroko: Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal



Portugalsko: Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - B. Silva, Carvalho, Otavio - Fernandes, Ramos, Joao Felix

Dauha 9. decembra (TASR) - Futbalisti Maroka sa v sobotu predstavia prvýkrát v histórii vo štvrťfinále MS. V boji o semifinálovú miestenku sa stretnú s Portugalskom a v prípade triumfu sa stanú prvou africkou krajinou, ktorá sa na svetovom šampionáte dostane medzi štyri najlepšie tímy. Európskych šampiónov z roku 2016 čaká tretie štvrťfinále MS, v predchádzajúcich dvoch nezaváhali. Duel je na programe v sobotu o 16.00 SEČ na štadióne Al Thumama a úspešný tím sa stretne v boji o finále s Anglickom alebo Francúzskom.Prekvapivý víťaz F-skupiny šokoval ešte viac v osemfinále. Maročania po bezgólovej remíze so Španielskom uspeli v jedenástkovom rozstrele 3:0 a stali sa štvrtým africkým tímom, ktorý postúpil do štvrťfinále MS. Pre Kamerun (1990), Senegal (2002) a Ghanu (2010) bola táto fáza rozlúčkou.povedal pre FIFA tréner Walid Regragui, ktorý ocenil aj podporu z hľadiska počas turnaja:Maroko neprehralo sedem zápasov, odkedy Regragui v auguste prevzal tím po prepustenom koučovi Vahidovi Halilhodzičovi. Počas tohto obdobia inkasovalo iba raz, keď si Nayef Aguerd dal vlastný gól proti Kanade. Africké mužstvo tak vylepšilo svoj dovtedy najlepší výsledok, ktorým bola osemfinálová účasť na MS 1986. Vo vyraďovacej fáze sa odohralo už jedenásť predchádzajúcich duelov medzi africkými a európskymi tímami. Okrem Maroka, ktoré zvíťazilo nad Španielskom, boli úspešní už len hráči Senegalu po triumfe v osemfinále v roku 2002 nad Švédskom 2:1 po predĺžení.Vo štvrťfinále je však otázny štart stopéra Aguerda, ktorý si v osemfinále proti Španielsku zranil stehenný sval. Predstavitelia marockého tímu informovali, že 26-ročného obrancu čaká intenzívna liečba a nevedeli potvrdiť, či bude v sobotu k dispozícii. Stopercentne fit nie je ani druhý stopér Romain Saiss, ktorý ukončil predchádzajúce stretnutie s bolesťami.skonštatoval kouč Regragui. Jeho mužstvo si na šampionáte trikrát udržalo čisté konto, čo je najviac v histórii afrického tímu na jednom turnaji.Portugalci sa dostali do štvrťfinále prvýkrát od roku 2006 a sú papierový favorit. Mužstvo Fernanda Santosa predviedlo proti Švajčiarom dominantný výkon a triumfom 6:1 sa naladilo na Maroko. Kouč urobil pred zápasom prekvapivé rozhodnutie, keď nechal na lavičke Cristiana Ronalda. Jeho náhradník Goncalo Ramos však naplnil svoj potenciál a hetrikom si pýta šancu v základnej zostave aj proti africkému tímu. Portugalsko strelilo rovnaký počet gólov (6) v jednom osemfinále ako v predchádzajúcich ôsmich zápasoch vo vyraďovacej fáze MS spolu.uviedol podľa agentúry AFP tréner Santos. Po stretnutí sa v médiách objavili informácie o nezhodách v tíme. Ronaldo však tvrdí, že žiadne neexistujú:Kouč Santos zatiaľ nepotvrdil, či opäť postaví v základnej zostave 21-ročného Ramosa, ktorý sa stal prvým hráčom s hetrikom vo svojom prvom štarte na MS od roku 2002 - vtedy ho dosiahol Nemec Miroslav Klose. Ronaldo ešte vo vyraďovacej fáze MS neskóroval, jeho pôst trvá už 531 minút.Bruno Fernandes očakáva ťažký duel a podľa neho nie je postup žiadna samozrejmosť:Stredopoliar anglického Manchestru United sa priamo podieľal na piatich góloch svojho tímu na šampionáte a s tromi nahrávkami patrí k najúspešnejším Portugalcom na MS.Portugalsku už nepomôžu pre zranenia obrancovia Danilo Pereira a Nuno Mendes. Obaja už odcestovali z Kataru a čaká ich rehabilitácia v ich francúzskom klube Paríž Saint-Germain. Menšie zranenie má aj Ruben Dias, ktorý má byť však do zápasu fit.Maroko a Portugalsko sa doteraz stretli dvakrát, pričom majú vyrovnanú bilanciu. Oba vzájomné zápasy sa odohrali na MS a v oboch prípadoch ešte v základnej skupine. V roku 1986 vyhrali Maročania 3:1, ale pred štyrmi rokmi v Rusku im Portugalci vrátili prehru a o triumfe 1:0 rozhodol Ronaldo.