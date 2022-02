Švajčiari postúpili do štvrťfinále ZOH, historické vyradenie Čechov

ZOH 2022 - hokej



kvalifikácia o postup do štvrťfinále:



Česko - Švajčiarsko 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Góly: 11. Klok (Knot, Červenka), 56. Červenka (Krejčí, Kovář) - 15. Ambühl (Thürkauf, Corvi), 16. Mottet (Hollenstein, Diaz), 30. Malgin (Alatalo, Andrighetto), 55. Diaz (Andrighetto, Herzog). Rozhodovali: Gofman (Rus.), Kaukokari (Fín.) - Lundgren, Malmqvist (obaja Švéd.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 990 divákov.



Česko: Hrubec – Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Knot, Klok, Sklenička – Hyka, Krejčí, Sedlák – Sobotka, Kovář, Červenka – Řepík, Špaček, Stránský – H. Zohorna, T. Zohorna, Smejkal



Švajčiarsko: Genoni - Diaz, Müller, Weber, Loeffel, Fora, Frick, Alatalo - Moser, Haas, Hofmann - Ambühl, Corvi, Thürkauf - Andrighetto, Malgin, Herzog - Vermin, Bertschy, Mottet - Hollenstein

Švajčiarsky hokejista Andres Ambühl (vpravo) strieľa gól v kvalifikačnom zápase o štvrťfinále Česko - Švajčiarsko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR/AP

Český hokejista Lukáš Klok sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v kvalifikačnom zápase o štvrťfinále Česko - Švajčiarsko na ZOH 2022 v Pekingu v utorok 15. februára 2022. Foto: TASR/AP

Peking 15. februára (TASR) - Švajčiarski hokejisti postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja v Pekingu, keď v utorkovom treťom kvalifikačnom zápase zdolali Čechov 4:2. Český hokej prvýkrát v samostatnej histórii bude chýbať v klasickom 8-miestnom play off na vrcholnom podujatí.V stredu sa Švajčiari stretnú s Fínskom ako druhým nasadeným tímom, zápas o semifinále je na programe o 9.40 SEČ.Dynamický zápas predznamenala úvodná aktivita Švajčiarov, ktorí sa v prvom kole striedaní tlačili pred bránkovisko. Väčšia šance si nevytvorili, ale niekoľko minút držali súpera na dištanc. Česi sa k prvej strele dostali až v 7. minúte a potom z narastajúcej prevahy v 11. minúte vyťažili vedenie zásluhou pohotovej Klokovej strely od modrej čiary. Švajčiarskych hokejistov tento moment dostal do krátkeho útlmu, lenže postupne pokračovali v agresívnych manévroch po nahadzovaných a nastrelovaných pukoch a vo vybojovanej presilovke dvojica útočníkov pred Hrubcom "vyzametala" vyrovnanie. Meno úspešného strelca Ambühla ešte nestihli zahlásiť, z buly vznikol rýchly útok do prečíslenia a po 13 sekundách opäť gólovo rozkvitla dorážka - na 2:1 pre Švajčiarsko upravil Mottet.V druhej časti vyrovnaný priebeh charakterizovala zvýšená strelecká aktivita českých hráčov, ktorí na bránku poslali za päť minút viac pukov ako v celej prvej tretine. Lenže keď Hynek Zohorna pred odkrytým uhlom zobral Smejkalovi gól z čepele, prišiel útok súpera a po jeho tlaku presilovka. V nej parádnym príklepom od modrej na 3:1 zvýšil Malgin. Ani za tohto stavu sa Česi nedokázali dostať do trvalejšie prevahy, lebo súper hral aktívne a jeho rýchle nájazdy v trojzáprahoch rozleptávali čoraz bezradnejšie herné štruktúry.Do tretieho dejstva aj vplyvom zranenia Sobotku česká striedačka zredukovala i premiešala formácie, ale viac iskry to neprinieslo. Švajčiari neupustili z koncentrácie, dôrazu a vysunutej aktívnej defenzívy. V kontrách mohli viackrát rozhodnúť, na druhej strane mal v 54. minúte obrovskú šancu Stránsky, lenže ju zakončil kŕčovito. Mal to byť signál na zvýšenie tlaku na švajčiarsku bránku, ale potom prišla nešťastná šichta ostrieľaných borcov a po nedorozumení Červenku s Krejčím na 4:1 ďalšou ranou od modrej čiary zvýšil Diaz. Práve táto česká dvojica sa však v presilovke štyri minúty pred klaksónom postarala o druhý gól svojho tímu a išlo sa do power play v úsilí o zmazanie dvojgólového manka. Záverečné necelé tri minúty priniesli však iba rozpačité snahu mužstva, ktoré na veľkom podujatí dopadlo najhoršie v histórii úspešnej hokejovej krajiny.