Vo štvrťfinále uvidíme zámorské derby aj duel domácich so Švédmi
„Helvéti" sa prebojovali do vyraďovačky ako jediní bez straty bodu a s impozantným skóre 39:7.
Autor TASR
Zürich/Fribourg 27. mája (TASR) - Štvrťfinálový program 89. majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku ponúkne duel stopercentných domácich hokejistov so Švédskom i súboj zámorských rivalov Kanady a USA.
„Helvéti“ sa prebojovali do vyraďovačky ako jediní bez straty bodu a s impozantným skóre 39:7. Prvenstvo v A-skupine v Zürichu si vybojovali v záverečnom zápase základnej časti, v ktorom zdolali dovtedy rovnako stopercentných Fínov 4:2. Švédi v utorok v priamom súboji o postup vyradili Slovensko po rovnakej výhre 4:2. Tento štvrťfinálový duel by sa mal hrať vo štvrtok 28. mája o 20.20 h v Zürichu.
„Javorové listy“ postúpili ako víťazi fribourskej B-skupiny, keď stratili len jeden bod s Nórskom (6:5 pp), hráči Spojených štátov si zabezpečili účasť medzi najlepšou osmičkou až zo štvrtého miesta áčka triumfom vo svojom záverečnom zápase nad priamym konkurentom Rakúskom 4:1.
Tretiu štvrťfinálovú dvojicu tvoria „Suomi“ a Česko a vo štvrtej prekvapenie B-skupiny Nórsko vyzve Lotyšsko.
Dejiská a časy štvrťfinálových stretnutí musel ešte v utorok večer odobriť direktoriát turnaja. Oba semifinálové zápasy ako aj stretnutia o medaily sa už odohrajú v Zürichu.
Program štvrťfinále MS
štvrtok 28. mája:
Švajčiarsko (1A) - Švédsko (4B)
Fínsko (2A) - Česko (3B)
Lotyšsko (3A) - Nórsko (2B)
USA (4A) - Kanada (1B)
konečné poradie na 9.-16. mieste:
9. SLOVENSKO, 10. Nemecko, 11. Rakúsko, 12. Dánsko, 13. Slovinsko, 14. Maďarsko, 15. Taliansko - zostup do A-skupiny I. divízie MS, 16. Veľká Británia - zostup do A-skupiny I. divízie MS
