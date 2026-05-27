Streda 27. máj 2026
Vo štvrťfinále uvidíme zámorské derby aj duel domácich so Švédmi

Na snímke Gabriel Vilardi (Kanada) oslavuje gól. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Zürich/Fribourg 27. mája (TASR) - Štvrťfinálový program 89. majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku ponúkne duel stopercentných domácich hokejistov so Švédskom i súboj zámorských rivalov Kanady a USA.

„Helvéti“ sa prebojovali do vyraďovačky ako jediní bez straty bodu a s impozantným skóre 39:7. Prvenstvo v A-skupine v Zürichu si vybojovali v záverečnom zápase základnej časti, v ktorom zdolali dovtedy rovnako stopercentných Fínov 4:2. Švédi v utorok v priamom súboji o postup vyradili Slovensko po rovnakej výhre 4:2. Tento štvrťfinálový duel by sa mal hrať vo štvrtok 28. mája o 20.20 h v Zürichu.

„Javorové listy“ postúpili ako víťazi fribourskej B-skupiny, keď stratili len jeden bod s Nórskom (6:5 pp), hráči Spojených štátov si zabezpečili účasť medzi najlepšou osmičkou až zo štvrtého miesta áčka triumfom vo svojom záverečnom zápase nad priamym konkurentom Rakúskom 4:1.

Tretiu štvrťfinálovú dvojicu tvoria „Suomi“ a Česko a vo štvrtej prekvapenie B-skupiny Nórsko vyzve Lotyšsko.

Dejiská a časy štvrťfinálových stretnutí musel ešte v utorok večer odobriť direktoriát turnaja. Oba semifinálové zápasy ako aj stretnutia o medaily sa už odohrajú v Zürichu.



Program štvrťfinále MS

štvrtok 28. mája:

Švajčiarsko (1A) - Švédsko (4B)

Fínsko (2A) - Česko (3B)

Lotyšsko (3A) - Nórsko (2B)

USA (4A) - Kanada (1B)



konečné poradie na 9.-16. mieste:

9. SLOVENSKO, 10. Nemecko, 11. Rakúsko, 12. Dánsko, 13. Slovinsko, 14. Maďarsko, 15. Taliansko - zostup do A-skupiny I. divízie MS, 16. Veľká Británia - zostup do A-skupiny I. divízie MS


