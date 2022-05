Vo štvrtok na ME v boxe prehrali Takács aj Michálek

Jerevan 26. mája (TASR) - Slovenský boxer Michal Takács prehral na ME v Jerevane vo štvrtkovom súboji 2. kola váhy do 71 kg s Nemcom Magomedom Šachidovom na body 2:3. Dávid Michálek podľahol v osemfinále kategórie do 92 kg domácemu Narekovi Manasjanovi, keď ringový rozhodca ukončil duel v druhom kole pre ochranu zdravia slovenského reprezentanta. Viliam Tankó (do 60 kg) nastúpi v piatok v boji o medailu proti Ukrajincovi Jurijovi Šestakovi. Informovala o tom Slovenská boxerská federácia (SBF) na svojej oficiálnej facebookovej stránke.