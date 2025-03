Vo svetovom turné v snookre sa predstaví 14-ročný Michal Szubarczyk

Antalya 23. marca (TASR) - Svetové turné v snookre (WST) nominovalo 14-ročného Michala Szubarczyka na nadchádzajúce dva ročníky. Informovala o tom agentúra DPA.



Mladý Poliak by sa tak mal stať najmladším hráčom v histórii WST. Na európskom šampionáte v tureckej Antalyi ovládol kategóriu do 16 a aj do 18 rokov. V hlavnom turnaji sa potom prebojoval až do finále, kde podľahol 34-ročnému Liamovi Highfieldovi z Anglicka 0:5.



Keďže Angličan si už turnajovú miestenku vybojoval, dvojročná nominácia bude pridelená poľskému tínedžerovi. Ten ju však musí prijať.