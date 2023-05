Vo váhe do 73 kg triumfoval na šampionáte v Dauhe džudista Stump

MS v Dauhe - výsledky:

Muži - do 73 kg

finále: Nils Stump (Švajč.) - Manuel Lombardo (Tal.) na ippon

o bronz: Murodžon Juldošev (Uzb.) - Arthur Margelidon (Kan.) na ippon, Soiči Hašimoto (Jap.) - Hidajat Hejdarov (Azer.) 2:0 na wazaari



Ženy - do 57 kg

finále: Christa Deguchiová (Kan.) - Haruka Funakubová (Jap.) na ippon

o bronz: Jessica Klimkaitová (Kan.) - Hasret Bozkurtová (Tur.) 2:0 na wazaari, Enchrílen Lchagvatogóová (Mong.) - Huh Mi-mi (Kór. rep.) na ippon

Dauha 9. mája (TASR) - Švajčiarsky džudista Nils Stump a Kanaďanka Christa Deguchiová získali v utorok zlato na svetovom šampionáte v katarskej Dauhe. Stump vo finále kategórie do 73 kg zdolal Taliana Manuela Lombarda na ippon za 7:09 min. Deguchiová si poradila vo váhe do 57 kg s Japonkou Harukou Funakubovou na ippon za 1:40, keď na konte už mala i wazaari.Stump získal vôbec prvú medailu zo svetového šampionátu a hneď najcennejšiu. Jeho najväčším úspechom bol doteraz bronz z ME z roku 2021 v Londýne. Deguchiová vybojovala druhý titul majsterky sveta, predtým triumfovala aj v roku 2019 v Tokiu a má aj bronz z Baku 2018.