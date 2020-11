Vo vedení Barcelony môže byť aj strýko tenistu Rafaela Nadala

Barcelona 7. novembra (TASR) - Kandidát na post prezidenta futbalového klubu FC Barcelona Victor Font oznámil, že v prípade jeho zvolenia v decembrových voľbách, bude členom správnej rady klubu Toni Nadal. Ide o strýka a bývalého trénera tenistu Rafaela Nadala, ktorý sa však verejne hlási k podpore odvekého rivala Realu Madrid.



"Viem, že som jeho strýko a on je zarytý fanúšik 'bieleho baletu', som však tiež bratom bývalého hráča Barcelony Miguela Angela Nadala. K rivalovi však neprechovávam žiadnu nenávisť. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa Barcelone darilo. A čo hovorím na to, že môj synovec v minulosti vyhlásil, že by chcel byť súčasťou vedenia Realu? Len toľko, že v nasledujúcich troch-štyroch rokoch ho chcem ešte vidieť víťaziť na Roland Garros," povedal 59-ročný Nadal.



Svojho synovca doviedol k desiatim titulom na parížskej antuke a víťaziť chce aj na futbalových trávnikoch: "Chcem sa podieľať na tvorbe modelu, v ktorom budú všetci hráči, počnúc základnou jedenástkou a končiac mládežou, vedieť, že reprezentujú druhú najdôležitejšiu inštitúciu v Katalánsku po tamojšej vláde." Zároveň sa v klube pokúsi udržať Lionela Messiho: "Je nepredstaviteľné, aby chcel najlepší hráč v klubovej histórii odísť. Nemôže byť nešťastný a je našou úlohou, aby sa tu opäť cítil ako doma. Moje deti ho jednoducho zbožňujú a jeho zotrvanie v barcelonskom drese je dôležité pre ich zdravie. Musíme jednoducho vytvoriť tím, ktorý bude bojovať o víťazstvo v Lige majstrov a umožní Messimu opäť získať Zlatú loptu."



Katalánsky klub hľadá nového prezidenta po tom, ako Josep Maria Bartomeu po prehre futbalistov Barcelony v derby s Realom Madrid 24. októbra neustál tlak fanúšikov a odstúpil. Voľby by sa mali uskutočniť koncom decembra.