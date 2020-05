Vo veku 101 rokov zomrela legendárna hráčka bejzbalu Mary Prattová

Braintree 10. mája (TASR) - Vo veku 101 rokov zomrela legendárna hráčka ženského bejzbalu Mary Prattová.



Jej synovec Walter Pratt povedal, že skonala v stredu pokojne v opatrovateľskom dome. Prattová bola zakladajúca členka a nadhadzovačka tímu Rockford Peaches, ktorý bol pri zrode zámorskej ženskej profesionálnej bejzbalovej ligy (AAGPBL). Počas kariéry, ktorá trvala od roku 1943 do roku 1947, hrala aj za Kenosha Comets. O súťaži nakrútili film so slovenským názvom Veľké víťazstvo (anglicky: A League of Their Own), v ktorom sa predstavili Tom Hanks, Geena Davisová či Madonna. "Budú nám chýbať jej energia a príbehy," píše sa v stanovisku súťaže.



Prattová tiež učila telesnú výchovu a pôsobila ako trénerka a rozhodkyňa vo viacerých športoch. Informovala o tom agentúra AP.