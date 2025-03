Náhle úmrtie: Vo veku 23 rokov zomrel brazílsky krídelník

Pardubice 30. marca (TASR) - Vo veku 23 rokov náhle zomrel brazílsky futbalový krídelník Leandro Lima. Bol kmeňový hráč FK Pardubice, v súčasnosti hosťoval v druholigovom Prostějove. Informáciu o úmrtí potvrdil jeho klub.



Lima prišiel do Pardubíc v roku 2022 z gruzínskeho klubu Samgurali Cchaltubo. Hral najmä za rezervný tím v tretej lige a preto v prebiehajúcej sezóne zamieril na hosťovanie do Prostějova. V druhej lige odohral 12 stretnutí a strelil dva góly. V najvyššej súťaži sa v drese Pardubíc predstavil 19-krát, pričom jedenkrát skóroval.



„Táto udalosť nás všetkých veľmi silno zasiahla. Je nám to nesmierne ľúto. V súčasnosti myslíme na jeho rodinu a priateľov, ktorým vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ citoval z oficiálneho vyjadrenia FK Pardubice portál sport.cz.