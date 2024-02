Vo veku 24 rokov zomrel držiteľ maratónskeho rekordu Kelvin Kiptum

Nairobi 12. februára (TASR) - Vo veku 24 rokov zomrel kenský držiteľ maratónskeho rekordu Kelvin Kiptum. Spolu so svojím trénerom Gervaisom Hakizimanom zahynuli v nedeľu pri autonehode. Informácie priniesla agentúra AFP.



K nehode došlo na západe Kene, automobil šoféroval Kiptum. Tretia cestujúca vyviazla so zraneniami. "Nehoda sa stala okolo jedenástej večer. V aute boli traja pasažieri, dvaja zomreli na mieste a jeden bol prevezený do nemocnice. Tí dvaja sú Kiptum a jeho tréner," povedal veliteľ miestnej polície Peter Mulinge podľa agentúry AFP. "Kiptum šoféroval do mesta Eldoret, stratil nad vozidlom kontrolu a prevrátilo sa," dodal Mulinge.



"V mene celej World Athletics posielam naše najhlbšie kondolencie rodinám, priateľom, tímovým kolegom a celej Keni. Neuveriteľný športovec, ktorý zanechal neuveriteľný odkaz. Bude nám veľmi chýbať," uviedol v oficiálnom vyhlásení Sebastian Coe, prezident strešnej atletickej organizácie World Athletics (WA).



Kiptum dosiahol svetový rekord v októbri na maratóne v Chicagu časom 2:00:35 hodiny. O 34 sekúnd tak prekonal zápis krajana Eliuda Kipchogeho. Bolo to tretíkrát v histórii a premiérovo od roku 1999, keď bol rekord pokorený v Chicagu. Kiptum mal v tom čase 23 rokov a bol len na svojom treťom maratóne. Odvtedy nebol v akcii, no pripravoval sa na aprílové podujatie v Rotterdame, kde bol jeho cieľ prekonať dvojhodinovú hranicu. Pred maratónom v Chicagu vyhral v roku 2022 v premiére vo Valencii a v apríli 2023 aj v Londýne.



Hakizimana bol bývalý rwandský bežec, ktorý stretol Kiptuma ako tínedžera v kenskej dedine Chepkorio. Budúci rekordér bol v tom čase pastier. Do roku 2019 absolvoval dva polmaratóny a s Hakizimanom trénovali aj počas pandémie koronavírusu.