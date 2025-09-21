Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Vo veku 47 rokov zomrel bývalý tréner žien Liverpoolu Matt Beard

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Angličan okrem iného pôsobil aj pri ženských tímoch Chelsea, West Hamu či Burnley.

Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - Vo veku 47 rokov zomrel bývalý tréner futbalistiek FC Liverpool Matt Beard. Informovala o tom agentúra DPA.

Angličan okrem iného pôsobil aj pri ženských tímoch Chelsea, West Hamu či Burnley. Pri svojej prvej zastávke na lavičke Liverpoolu získal s družstvom dva majstrovské tituly, vo svojej zbierke mal aj množstvo ďalších úspechov. „Liverpool je šokovaný a smutný z náhleho úmrtia bývalého trénera žien Matta Bearda. Myšlienky každého v klube sú v tomto období s Mattovou rodinou a jeho priateľmi. Matt nebol len extrémne ctižiadostivý a úspešný tréner, ale bol to človek so skutočnou integritou,“ uviedol FC Liverpool vo svojom stanovisku na klubovej webstránke.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia