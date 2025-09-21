< sekcia Šport
Vo veku 47 rokov zomrel bývalý tréner žien Liverpoolu Matt Beard
Angličan okrem iného pôsobil aj pri ženských tímoch Chelsea, West Hamu či Burnley.
Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - Vo veku 47 rokov zomrel bývalý tréner futbalistiek FC Liverpool Matt Beard. Informovala o tom agentúra DPA.
Angličan okrem iného pôsobil aj pri ženských tímoch Chelsea, West Hamu či Burnley. Pri svojej prvej zastávke na lavičke Liverpoolu získal s družstvom dva majstrovské tituly, vo svojej zbierke mal aj množstvo ďalších úspechov. „Liverpool je šokovaný a smutný z náhleho úmrtia bývalého trénera žien Matta Bearda. Myšlienky každého v klube sú v tomto období s Mattovou rodinou a jeho priateľmi. Matt nebol len extrémne ctižiadostivý a úspešný tréner, ale bol to človek so skutočnou integritou,“ uviedol FC Liverpool vo svojom stanovisku na klubovej webstránke.
