Vo veku 49 rokov zomrel legendárny Buvajsar Sajtijev

Moskva 3. marca (TASR) - Vo veku 49 rokov zomrel legendárny ruský zápasník Buvajsar Sajtijev. O úmrtí trojnásobného olympijského šampióna informoval agentúru TASS prezident Ruskej zápasníckej federácie Michail Mamiašvili.



"Pred desiatimi minútami mi telefonovali a informovali o tomto nešťastí. Nejde mi to do hlavy. Zajtra sme mali spoločne sedieť v lietadle," citoval web EurAsia Daily Mamiašviliho, ktorý nešpecifikoval príčinu úmrtia.



Sajtijeva považovali mnohí za jedného z najlepších voľnoštýliarov histórie. Rodák z Dagestanu získal v kategórii do 74 kg zlato na OH 1996 v Atlante, 2004 v Aténach i 2008 v Pekingu, vybojoval aj šesť titulov majstra sveta a šesť titulov majstra Európy. Aktívnu kariéru ukončil v roku 2009. V roku 2007 ho Medzinárodná zápasnícka federácia (FILA, dnes UWW) spoločne s Alexandrom Karelinom vyhlásila za najlepšieho zápasníka v histórii.