TRAGÉDIA NA HORÁCH: Známy olympionik zahynul po zásahu bleskom

Oslo 16. júla (TASR) - Bývalý nórsky akrobatický lyžiar Audun Grönvold zomrel vo veku 49 rokov. Olympijský medailista v skikrose podľahol následkom zranenia, ktoré utrpel po zásahu bleskom počas pobytu na chate.



K tragédii došlo v utorok večer. Grönvolda previezli do nemocnice, no zdravotníci mu už nedokázali pomôcť. Jeho najväčším kariérnym úspechom bol bronz zo ZOH 2010 vo Vancouveri. Po skončení profesionálnej kariéry trénoval národný tím v skikrose. „Nórske lyžovanie prišlo o pozoruhodnú osobnosť, ktorá znamenala veľa pre alpskú aj akrobatickú lyžiarsku komunitu,“ uviedla prezidentka Nórskej lyžiarskej federácie Tove Moe Dyrhaugová. Grönvold mal so svojou manželkou Kristin Tandbergovou Haugsjaaovou tri deti. Informácie priniesla agentúra DPA.